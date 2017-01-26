Ocak, Cavcav’ı unutmadı

Türk Ocağı Limasol Kulübü hayatını kaybeden Ankara Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı gönderdi

Coşkun KUTAY

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü dün bir açıklama yaparak, Ankara Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün hayatını kaybeden başkanı İlhan Cavcav’a gönderilen taziye mesajını yayınladı.

16 Ocak 1988 yılında Ankara Gençlerbirliği takımını ülkemize getirerek Türk Ocağı Limasol kulübü ile dostluk maçı oynatan ve tüm baskılara karşı duruş sergileyen başkan İlhan Cavcav için Ankara’ya başsağlığı mesajı gönderen Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör’ün açıklaması şöyle:

“Ankara Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanlığına, Ankara.

Bizler KKTC Türk Ocağı Spor Kulübü olarak büyük başkan Sayın İlhan Cavcav’ın vefatından ötürü duymuş olduğumuz derin üzüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Son nefesine kadar ANKARA GENÇLER BİRLİĞİ’ne hizmet etmiş olması takdire şayandır. Onun enerjisi, VİZYONU ve tüm Dünyaya karşı tek başına FIFA’ ya kafa tutarak, KKTC’de TÜRK OCAĞI – ANKARA GENÇLER BİRLİĞİ maçını oynatarak tarihe geçmiş büyük bir başkandır.

KKTC TÜRK OCAĞI camiasında özel bir yeri oluşmuştur. Bu nedenle Kulübümüz içerisinde onun anısına bir köşe yapılacaktır. Sizlerle de uygun olunduğu bir tarihte karşılıklı ziyaret ve özellikle bu açılışta birlikte olmayı özlüyoruz.

Sayın İlhan CAVCAV’ın ailesi, tüm sevenleri ve ANKARA GENÇLER BİRLİĞİ camiasının başı sağ olsun diyoruz.

Türk Ocağı Limasol Başkanı Fahri Altınör”