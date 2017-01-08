Ocak, Antalya’da güç depoluyor

Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı, devre arası hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kamp ile devam ediyor

İLK İDMANI YAPTILAR:

Sarı Siyahlılar, yurt dışı kampındaki ilk antrenmanını dün sentetik zeminde yaptı. Teknik direktör Mehmet Bolkan ülkemizdeki sahaların rezalet olduğuna dikkat çekerken burada futbolcularına 1 haftalık olsun profesyonelliği yaşatmak istediklerini açıkladı

Coşkun KUTAY-Okan KARADEMİR- ANTALYA

K-Pet Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı, devre arası hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kamp ile devam ediyor.

Ligin ilk devresini 1 maç eksiğiyle 25 puanla 6. sırada noktalayan Sarı Siyahlılar, Antalya’ya önceki gün geldi. Kremlin Palace Hotel’de konaklayan Sarı Siyahlılar ilk antrenmanını ise dün yaptı.

Türk Ocağı’nın sentetik zeminde geçekleştirdiği dünkü idmanı Antalya’da bulunan Havadis Gazetesi Spor Yazarları Coşkun Kutay ve Okan Karademir de yerinde takip etti.

Kafilede sadece Andreou yok

Türk Ocağı’nın kamp kafilesinde teknik direktör Mehmet Bolkan, yardımcı antrenör Bayram Dağgül, kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme ile birlikte 21 futbolcu, 1 malzemeci ve 1 de yönetici yer alıyor.

Yabancı futbolcular ile sakatlığı devam eden Kaan Arsu ve Mehmet Uçar da kafilede bulunurken kampa katılamayan tek isim Rum kaleci Matthaios Andreou oldu.

Ayrılık yok, izin alamadı

Teknik direktör Mehmet Bolkan, Rum kaleci Andreou’nun takımdan ayrıldığı ile ilgili söylentilere cevap vererek böyle birşeyin olmadığını belirtti. Bolkan; “Andreou, Güney’de önemli bir restoranda aşçı olarak çalışıyor. Yeni yıl yoğunluğu nedeniyle kampa katılmak için iş yerinden izin alamadı.” dedi.

“Sahalarımız rezalet”

Mehmet Bolkan; ” Bunu çok net olarak söylüyorum ki yapmış olduğumuz bu kamp ile futbolcularımıza 1 hafta olsun profesyonelliği yaşatıyoruz. Ülkemizde de 5 yıldızlı otellerimiz ve tüm imkanlar var ancak sahalarımız tam anlamıyla rezalet. Çamur deryasında 2 gün antrenman yapmaya çalıştık fakat rezillik çektik. O nedenle başkanımız bu maddi külfete girmek istemese de bizler bu kampı ısrarla istedik”

“Kukesi ile aynı oteldeyiz maç yapmak istiyoruz”

Mehmet Bolkan; “Burada geçireceğimiz 1 haftalık süreçte belki de 1 aylık antrenman yapmış olacağız. Hazırlık maçı yapmak için uğraşıyoruz. Önemli bir rakip bulmaya çalışıyoruz. Arnavutluk Süper Ligi’nde ilk devrenin lideri olan Kukesi takımı ile aynı otelde kalıyoruz. Eğer mümkün olursa Pazartesi ya da Salı günü onlarla bir maç oynama düşüncemiz var. Ve bu maça başkan ve yönetim kurulumuz da gelecek.”

“Arayışlarımız devam ediyor”

Mehmet Bolkan; “Transfer konusunda arayışlarımız devam ediyor. En az 2 yerli oyuncu takviye yapacağız. Ağır diz sakatlığı geçiren ve tedavi süreci devam eden Kaan ile Mehmet’i önemli doktorlara götürdük. Nisan ayına kadar oynayamazlar. Onları riske edip yeni bir sakatlığa mahal vermek ve futbol hayatlarını bitirmek istemiyoruz. O yüzden onlar yokmuş gibi düşüneceğiz. Lige bakacak olursak açıkcası Yenicami’yi yakalamak kolay biriş değil. Ancak yarışacağız. Temel hedefimiz kupa olacak.”

Futbolcular umutlu

Antrenman sırasında Türk Ocağı’nın tecrübeli fubtolcuları Ertaç Taşkıran, Coşkun Ulusoy ve Burak Sarıkaya da açıklamalarda bulundu. Ertaç, gol krallığından çok takımın başarısının önemli olduğuna dikkat çekerken Coşkun ve Burak ise bulundukları noktadan daha yukarıya çıkacaklarını ve esas hedeflerinin kupa olduğunu belirtti.