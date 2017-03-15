Obama için soruşturma talebi

ABD’de bazı senatörler Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Başkan Barack Obama döneminde “yabancı ülkelerdeki aşırıcı ve bazen şiddet eylemleri yapan siyasi aktivistlere” yapılan para yardımını soruşturmasını istedi.

Cumhuriyetçi Partiden Mike Lee, Jim Inhofe, Thom Tillis, Ted Cruz, David Perdue, ve Bill Cassidy ortak bir mektup kaleme alarak, Tillerson’un Obama döneminde George Soros tarafından desteklenen çeşitli organizasyonlara yapılan yardımları soruşturmasını talep etti.

Senatörler Tillerson’a yolladıkları mektupta, Obama döneminde Dışişleri Bakanlığının vergi paralarını kullanarak “Makedonya, Arnavutluk, Latin Amerika ve Afrika’da solcu grupları” desteklediğini kaydetti.

Mektupta, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımların George Soros’un desteklediği bazı organizasyonlara yapıldığı belirtildi.

Senatörler, Tillerson’dan “demokrasiyi yaymak ve yönetmek için aktiviteler yapan bütün ABD kurumlarının programlarını ve hesaplarını gözden geçirmeyi” talep ediyor.

Mektupta, “Bizim vergilerimiz kullanılarak nasıl ülkelerin bağımsızlığına ve halkına saygı duymaksızın siyasal karışıklıklar çıkarıldığının gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu girişimler aynı zamanda yararlı bir uluslararası ilişki kurmamızın da önüne geçti.” ifadelerine yer verildi.

Senatörler, bu iddialarına ilişkin kendilerine çok sayıda güvenilir rapor ulaştığını belirterek, “Bu aktiviteler ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Soros Açık Toplum Vakfı tarafından yapıldı.” iddiasında bulundu.

Senatörler, ABD’nin bu tür girişimlerinin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.