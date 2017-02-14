14 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Nusret 14 Şubat Sevgililer Günü’nü böyle kutladı

Tarih:
Bir yorum bırakın
36 Görüntüleme
Nusret 14 Şubat Sevgililer Günü’nü böyle kutladı
Haber İçi Üst
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin

Nusret 14 Şubat’ı kendisine has bir şekilde kutlamayı tercih etti.

Kendine has tuz atma hareketiyle dünya çapında bir fenomen olan Nusret, Monaco’da düzenlenecek ve aralarında Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı Laureus Spor Ödülleri’ne davet edildi. Bu davet için Monaco’ya giden Nusret, bir yandan bu heyecanı yaşarken bir yandan da Sevgililer Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi. Kutlamayı tam da mesleğine ve esprili kişiliğine uygun bir şekilde yapan Nusret, bir öküzle samimi bir şekilde görülüyor. Nusret bu karenin altına, ‘Sevgililer Günü kutlu olsun’ demekle yetindi.

nusret-ic

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King