Nusret 14 Şubat Sevgililer Günü’nü böyle kutladı

Kendine has tuz atma hareketiyle dünya çapında bir fenomen olan Nusret, Monaco’da düzenlenecek ve aralarında Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı Laureus Spor Ödülleri’ne davet edildi. Bu davet için Monaco’ya giden Nusret, bir yandan bu heyecanı yaşarken bir yandan da Sevgililer Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi. Kutlamayı tam da mesleğine ve esprili kişiliğine uygun bir şekilde yapan Nusret, bir öküzle samimi bir şekilde görülüyor. Nusret bu karenin altına, ‘Sevgililer Günü kutlu olsun’ demekle yetindi.