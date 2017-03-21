Nur Yerlitaş jüriyi bırakıp hastaneye yattı

Nur Yerlitaş dün gece yarısı ani bir kararla jürisinde yer aldığı “İşte Benim Stilim” yarışmasını bıraktı, hastaneye yattı, yapımcısı “izinli” dedi

Modacı Nur Yerlitaş, dün gece yapılan program çekimleri sonrası rahatsızlığını ileri sürerek, çekim yerinden ayrıldı ve doğruca hastaneye gitti. Yerlitaş, geçtiğimiz hafta da diğer jüri üyesi Ivana Sert’le tartışmış ancak ardından yapımcılar araya girince geçici bir barış sağlanmıştı. Uçankuş’un haberine göre Yerlitaş pek sesini çıkarmasa da Kerimcan Durmaz’ın da zaman zaman jüriye dahil olmasından rahatsız olduğu ve bırakmasında önemli etkenlerden biri olduğu söyleniyor.

YAPIMCI İZİNLİ DEDİ

Nur Yerlitaş, programdaki lakabıyla Nurella, özellikle de programdaki playback şarkılarıyla seyircilerin gönlünü fethetmeyi başarmıştı. Program yapımcıları ise dün gece hastanede yattıktan sonra bu sabah evine çıkan Yerlitaş’ın bir hafta izinli olduğunu söylerken, Nurella’nın ise artık programa geri dönmek istemediği öğrenildi. Yerlitaş 1 gün önce yaptığı Instagram paylaşımında “Yoruldum. Söyleyeceklerim bu kadar” diyerek bunun mesajını vermişti.