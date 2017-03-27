Nur Yerlitaş isyan etti; ‘Ben öldüm mü ya!’

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasında jürilikten ayrılan Nur Yerlitaş’ın yerine fotoğrafı konuldu. Yerlitaş bunu görünce, “Ben öldüm mü ya fotoğrafımı koymuşlar” diyerek sinirlendi.

Modacı Nur Yerlitaş, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasından olaylı bir şekilde ayrıldı. Nur Yerlitaş’sız yapılan ilk programda, yerine fotoğrafı konuldu. Nurella bunu görünce çok sinirlendi ve Instagram’da bir paylaşımda bulundu.

“BEN ÖLDÜM MÜ YA?”

Nur Yerlitaş, fotoğrafının kullanıldığını görünce şoke oldu. Yerlitaş buna tepki göstermek adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına “Ben öldüm mü ya? Fotoğrafımı bile kullanıyorlar. Hadi Bahar ağla” diyerek tepki gösterdi