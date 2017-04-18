En Üst

19 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Nur Yerlitaş ayrılık nedenini açıkladı

Tarih:
Bir yorum bırakın
459 Görüntüleme
Nur Yerlitaş ayrılık nedenini açıkladı
Haber İçi Üst
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin

İşte Beni Stilim adlı yarışma programının jüriliğinden sürpriz bir şekilde ayrılan Nur Yerlitaş, canlı yayında konuştu.

Modacı Nur Yerlitaş jüri üyeliği yaptığı İşte Benim Stilim adlı programdan sürpriz bir şekilde ayrılmış ve magazin gündemi uzunca bir süre bu haberi konuşmuştu. Yerlitaş, Duymayan Kalmasın programına canlı yayında bir sürpriz yaptı ve Hülya Avşar’ın program çekimleri için geldiği platoda magazin programının setinde canlı yayına çıktı.

nur-yerlitas-ic

AYRILIK NEDENİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Program sunucularının sorularını içtenlikle yanıtlayan Nur Yerlitaş, jüri üyeliği yaptığı programdan yorulduğu için ayrıldığı söyledi. Konuyla ilgili olarak, “Ruhum yoruldu. Nurella yoruldu… Ayrılığın ardında söylendiği gibi Ivana yok. Ben daha geçenlerde stüdyodaydım kimseyle sıkıntım yok. Ben iki kadınım, bunlardan biri Nurella diğeri de Nur Yerlitaş ve bana inanın Nurella yoruldu. Sezon sonuna kadar dişimi sıkıp paramı alabilirdim ama yapamadım” sözlerini sarf eden Nur Yerlitaş yeni görüntüsüyle de program sunucularından övgü aldı.

 

Facebook Yorumları
1
İnanılmazİnanılmaz
1
HahahaHahaha
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King