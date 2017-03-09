Nur Nadir: Bilge Nevzat benim için yaşayan biri değil

Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir Havadis Gazetesi’nin tanığı olarak mahkemeye çıktı ve Asil Nadir’in kız kardeşi Bilge Nevzat hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı…
Havadis Gazetesi’nin tanığı olarak mahkemeye gelen Nur Nadir, iddialarının arkasında durdu, bugün sıkıntının daha da büyük olduğunu söyledi. Peki Nur Nadir ne dedi:
- Asil Nadir’in mal varlığını almak istiyor
- Benim için yaşayan biri değil
- Asil hapse girince, malları almak için adım attılar
- Havadis’in yazdıkları içeriği ile doğru, hatta fazlası var
- Halen bu açıklamaların arkasındayım
- Asil’in haberi olmadan işler çevrildi
- Bilge Nevzat kötü kalpli biridir
Ayrıntılar yarın Havadis’te
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