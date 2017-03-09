Nur Nadir: Bilge Nevzat benim için yaşayan biri değil

Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir Havadis Gazetesi’nin tanığı olarak mahkemeye çıktı ve Asil Nadir’in kız kardeşi Bilge Nevzat hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı…

Havadis Gazetesi’nin tanığı olarak mahkemeye gelen Nur Nadir, iddialarının arkasında durdu, bugün sıkıntının daha da büyük olduğunu söyledi. Peki Nur Nadir ne dedi:

Asil Nadir’in mal varlığını almak istiyor

Benim için yaşayan biri değil

Asil hapse girince, malları almak için adım attılar

Havadis’in yazdıkları içeriği ile doğru, hatta fazlası var

Halen bu açıklamaların arkasındayım

Asil’in haberi olmadan işler çevrildi

Bilge Nevzat kötü kalpli biridir

Ayrıntılar yarın Havadis’te