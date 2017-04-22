Nüfusu Bilinmeyen Tek Ülke : KKTC

2011 sayımına göre KKTC nüfusu 286,257.

Nüfusun %53’ü erkek, geriye kalan %47 kadın.

Tabi ki bu rakamlara MIŞ demek daha mantıklı.

Sayım 2011’de yapılmış.

Ammavelakin, 2015 seçimlerindeki seçmen sayısı 176,912.

Güney Kıbrıs’ın nüfusu 1,185,000.

Kayıtlı seçmen sayısı ise 543,000.

Yani Rum toplumunun %45’i seçmen.

Bu orandan yola çıkarsak, nüfusumuz 393,000 olabilir mi?

Bilmiyoruz tabi, bu sadece bir tahmin.

Peki devlet bu konuda ne yapıyor?

DPÖ, yasa ile belirtilmiş görevini yerine getiriyor mu?

Ya Başbakanımız nüfusumuzu biliyor mu?

Peki Başbakan Yardımcısı?

Yada hizmet veren Belediyeler?

HAYIR, binlerce kez HAYIR.

Ne acıdır ki nüfusumuzu kimse bilmiyor.

İrsen Küçük’ün dediği gibi “epey kalabalığız” sadece.

Nüfus bilinmezse devlet yönetimi mümkün mü?

Mesela bütçe tahminlemesi yapılabilir mi?

Toplum güvenliği için polis ihtiyacı bilinebilir mi?

Çocuk sayısı bilinmeden öğretmen ihtiyacı saptanabilir mi?

Hasta sayısı bilinmeden doktor ihtiyacı tespit edilebilir mi?

Nüfusu bilmeden altyapı çalışmaları yapılabilir mi?

Geleceğe yönelik planlar yapılabilir mi?

Nüfusu bilmeden meslek alanları oluşturulabilir mi?

Üniversiteli gençler yönlendirilebilir mi?

HİÇBİRİ YAPILAMAZ.

Nüfusa dair hiçbirşey bilinmiyor.

Bilinmezlik içinde devlet yönetimi mümkün değildir.

Devleti yönetmek bir yana, devlet olabilmek de namümkün.

Peki bu kadar devletine yanık olan hükümet ne yapıyor?

HİÇBİRŞEY YAPMIYOR.

Haybeden devlet yönetiyorlar.

Yada yönettiklerini zannediyorlar.

Nüfusu bilmeden istihdam yapıyorlar.

Nüfusundan habersiz bir Başbakan.

Çocuk sayısından habersiz eğitim bakanı.

Hasta sayısından bihaber sağlık bakanı.

Bu ciddiyetsizlik ne kadar sürer merak ediyorum.

DPÖ nüfusu hala 286,257 olarak beyan ediyor.

Oysa 500,000’leri aştığımız, 700,000’lere vardığımız söyleniyor.

Bir avuç ülkede, ne olduğumuzdan bihaberiz.

Bir karış toprakta kaç kişi olduğumuzu bilmiyoruz.

Hakikaten haybeden yaşıyoruz.

Hakikaten gerçeküstü yaşıyoruz.

Ve hakikaten utanılacak bir durum.

Utanması gerekenler de bu durumdan utanıyor mu acaba?