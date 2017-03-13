Noyanlar Group yaza güçlü geliyor…  

PROJELER İÇİN ÇOK HEYECANLILAR: Gazeteniz Havadis’e açıklamalarda bulunan Noyanlar Group yöneticileri birbiri ardına yaptıkları ve yapacakları projeleri anlatarak heyecanlarını paylaştı

Ülkemizde, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Noyanlar Group geliştirdiği projeler ve attığı yeni adımlarla, yaz aylarında beklenen hızlı tempoya şimdiden hazır. Geniş yönetici ve çalışan kadrosu bulunan Noyanlar Group, 43 yıldır özellikle Gazimağusa ve İskele bölgelerinde, yoğunlukla faaliyet gösteriyor. Group yöneticileri gazetemizle bu yoğunluğun heyecanını gazetemizle paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

“Angel Towers” projesi başladı

Gazimağusa’nın en merkezi noktalarından birinde konumlanan Angel Towers projesi, alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan 2 dev kuleyi kapsıyor. Noyanlar Satış Direktörü Zarif Noyan heyecan uyandırıcı projeyle ilgili yaptığı konuşmada: “Angel Towers’ın özellikle bulunduğu konumu itibarıyla, günlük hayatınızda ihtiyaç duyabileceğiniz her yere sadece 1 dakika uzaklıktadır. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde, her yere yakın olmanız hayatınıza kolaylık katacaktır. Üniversiteler, banka, alışveriş merkezi, devlet dairelerine olan yakınlığı ile göz dolduran projede konutlar dışında, ofisler, bodrum ve sende katlı dükkanlar, restoran, spor salonu ve kapalı otopark bulunacak” dedi. Önemli markaları da içinde barındıracak olan projenin hızla devam ettiğini ve özellikle yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirten Noyan, “Bir residanstan fazlası” sloganıyla yola çıktıkları projeyi, 2019 tamamlayacaklarını söyledi.

Royal Sun sahiplerine kavuştu

Long Beach bölgesinde bulunan, villa tipleri, apartman daireleri ve çeşitli sosyal tesislerden oluşan Royal Sun Residence’de yapılması planan 950 konuttan, 650’sinin teslim edildiğini belirten Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan, bu projenin residans hayatına önemli fark kattığını sözlerine ekledi.

Noyan: “Son yıllarda İskele bölgesine olan önemli ölçüdeki talebi, karşılamak için başlattığımız bu projemizde, önce site yaşamının ince çizgilerini belirledik ve planlarımızı yaşam kalitesini zirvede tutacak şekilde yaptık. Bunun karşılığını şu anda fazlasıyla alıyoruz. Hem Kıbrıslı insanımızın hem de yabancıların bölgemize olan ilgisi son derece memnun edicidir.” şeklinde konuştu.

Yepyeni proje: “Long Beach Park Residence”

Long Beach bölgesine yepyeni bir rezidans projesi ile adım attıklarını söyleyen Ahmet Noyan, projenin bölgedeki en iddialı rezidans olması özelliğini taşıyacağının altını çizdi. Noyan, Long Beach Park Residence’de mimari ve tasarıma yepyeni bir bakış açısı ile baktıklarını söyledi ve devam etti: “Mart ayı sonunda satışa açılacak olan bu projemizde stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunacak ve toplam 600 konuttan oluşacak. Bir çok sosyal tesisin de bir arada olacağı bu projede, deniz manzaralı evinizde rezidans yaşamının bir parçası olmaktan mutluluk ve huzur duyacağınız bir proje yarattık.”

Çok yakında Long Beach Park Residence proje detayları hakkında geniş bilgi vereceklerini ifade eden Noyanlar Group Satış Direktörü Zarif Noyan, Long Beach bölgesinde devam eden hotel çalışmalarından bahsetti.

Long Beach’e ikinci hotel geliyor

Long Beach bölgesinde, denize sadece 100 metre uzakta inşası süren otelde toplamda 50 oda bulunacağını belirten Zarif Noyan, otelin 3 yıldızlı olacağını sözlerine ekledi. Proje tamamlandığında, Long Beach bölgesinin ikinci oteli olacağını belirtip inşaatın önümüzdeki temmuz ayında tamamlanacağının altını çizdi.

Ahmet Noyan: “Sea Pearl’de çalışmalar sürüyor”

Long Beach bölgesindeki bir diğer proje olan Sea Pearl hakkında bilgiler veren Ahmet Noyan, projenin çinli bir ortakla yapılan site içinde 52 dublex, 2 apartman dairesi olacağını söyledi. Denize 100 metre olan yakınlığıyla göz dolduran projenin 2018 yılının yaz aylarında satışa açılacağını sözlerine ekledi. Ahmet Noyan: “Bölgeye olan yatırımlarımız artarak devam ediyor, şu anda tamamlanmış, satışa hazır, 150 civarında çeşitli konutumuz bulunmaktadır. Diğer inşası devam eden projelerimiz yanında, bu sene otelimiz de hizmete giriyor. Bölgenin gelişimi için artı değer katacak bu proje ile Long Beach bölgesine giderek artan turizm talebinin de karşılanmasında büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Noyanlar Group siteleri içerisinde Royal Atlı Kulübü başta olmak üzere, onlarca spor aktivitesi yapabileceğiniz alanlar yarattıklarını söyleyen Ahmet Noyan, site içindeki sosyal yaşama özellikle değer verdiklerini sözlerine ekledi. Noyanlar Group projelerini www.noyanlar.com internet adresinden inceleyebilirsiniz.