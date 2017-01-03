“Noel Baba” dert oldu

“Noel Baba Tatil Köyü” yapımı için Kumyalı bölgesinde 564 dönümlük arazinin 49 yıllığına özel bir şahsa kiralanması kararına tepkiler büyüyor

ÇEVRECİLER TEPKİLİ: Kumyalı’da yapılması planlanan “Noel Baba Barış Köyü” için 564 dönümlük orman arazisinin tahsis edilmesine ilişkin karara, sivil toplum örgütlerinin tepkisi çığ gibi büyürken, Mehmetçik Belediyesi de gelişmelerden rahatsız

FELSEFEYE TERS: Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Havadis’e yaptığı açıklamada, planlanan tesisin doğa için uygun bir yapı olmamakla birlikte bu ve benzeri yapıların Cittaslow ağında olan Mehmetçik Belediyesi’nin bölgede geliştirmeye çalıştırdığı felsefeye de ters olduğunu açıkladı

Kumyalı’da yapılması planlanan “Noel Baba Barış Köyü” için 564 dönümlük orman arazisinin tahsis edilmesine ilişkin karara, sivil toplum örgütlerinin tepkisi çığ gibi büyüyor. Kıbrıs Çevre Platformu’nun ardından, Dayanışma da karara ciddi tepki gösterdi.

Dayanışma’dan yapılan açıklamada, orman arazisinin tahsisi “hükümet destekli yağma” olarak nitelendirilirken ormanlık arazilerin kitlesel turizm amaçlı kiralanması kararının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların koruması yolunda her türlü ekolojik yağmaya karşı mücadele edeceklerini kaydeden Dayanışma, Turizm Bakanlığı’nın kiralama kararının ivedilikle iptal edilmesini istedi.

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Havadis’e yaptığı açıklamada, planlanan tesisin doğa için uygun bir yapı olmamakla birlikte bu ve benzeri yapıların Cittaslow ağında olan Mehmetçik Belediyesi’nin bölgede geliştirmeye çalıştırdığı felsefeye de ters olduğunu açıkladı.

“Ekolojik yağmaya hayır”

Bağımsızlık Yolu, “Noel Baba Tatil Köyü” yapımı için Kumyalı bölgesinde 564 dönümlük arazinin 49 yıllığına özel bir şahsa kiralanması kararına ilişkin tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: Yeni yıla girerken hükümet destekli yağma faaliyetleri devam ediyor. Kumyalı köyü sahil şeridi ve ormanlık arazilerini içeren 564 dönümlük arazi özel bir şahsa Turizm Bakanlığı tarafından kiralanmıştır. Bu araziler Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış, inşaat faaliyeti yapılamayacak alanlar olmakla beraber farklı ekolojik alanların da arakesiti olduğundan biyolojik çeşitliliğin en üst seviyede olduğu habitatları barındırmaktadır. Kıyıların, aküferlerin ve ormanlık alanların beslediği zengin flora ve faunası ile Kıbrıs coğrafyasının nadir özgün doğal alanlarından biri konumundaki Kumyalı’nın ormanlık alanlarına yapılmak istenen “Noel Baba Tatil” köyü, dağıtılacak rantlarla Bakanlar Kurulu’ndan 49 yıllığına kiralama karar çıkarılarak oldu bittiye getirilmek istenmektedir. Cittaslow ağına dahil olan Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan Kumyalı köyünde kitlesel turizme alternatif olanakların geliştirilmesi ve planlanması gerekirken Turizm Bakanlığı’nın ormanlık arazileri kitlesel turizm amaçlı kiralama kararı kabul edilemez.

Emirname ve ‘Çevre Koruma Yasası’ altında, ormana zarar verecek inşaat faaliyeti yapılması yasak ve imara kapalı bölge konumundaki bu alana söz konusu tatil köyü projesinin başlatılması durumunda tüm yasal yollara başvurulması yanında diğer eylem biçimleri ile biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların koruması yolunda her türlü ekolojik yağmaya karşı mücadele edeceğimizi bildirir Turizm Bakanlığı’nın kiralama kararının ivedilikle iptal edilmesini talep ederiz.”

Sarıçizmeli: Projeye kesinlikle karşıyız

Metmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, konuya ilişkin Havadis’e açıklamada bulundu. Sarıçizmeli, “Noel Baba Tatil Köyü” yapımına yönelik bölgede şuanda herhangi bir çalışma olmadığını kaydetti.

Bu arazilerin Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış, inşaat faaliyeti yapılamayacak alanlar olduğuna dikkati çeken Cemil Sarıçizmeli, “Şuanda her hangi bir çalışma yok. Zaten her hangi bir proje izinleri de yok ama olsa bile bu alan içerisinde böyle bir tesis yapılmasına olarak karşıyız. Bu alanların korunması bizim için önemli” dedi.

Sarıçizmeli, “Planlanan tesisin doğa için uygun bir yapı olmadığını düşünüyorum. Mehmetçik Belediyesi bu projeye kesinlikle karşıdır. Ayrıca, biz Cittaslow ağında bir belediyeyiz ve bu tür yatırımlar bizim burada geliştirmeye çalıştırdığımız felsefeye de terstir” diye konuştu.