NKL ve GMTMK finalde

Liselerarası (Gençler) Voleybol Şampiyonası’nda erkeklerin ardından kızlarda da finalistler belli oldu

SET VERMEDEN FİNALE: Kızlar yarı finalinde Namık Kemal Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni, Gazimağusa TMK da Erenköy Lisesi’ni 3-0’lık skorlarla yenerek finale yükseldiler

FİNAL MAÇLARI BUGÜN: Liseler voleybolda final maçları bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30’da kızlarda NKL ile Gazimağusa TMK, saat 12.00’de ise erkeklerde NKL ile Erenköy karşılaşacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Gençler) Voleybol Şampiyonası’nda finalistler belli oldu. Erkeklerde daha önce finale yükselen Erenköy Lisesi ile Namık Kemal Lisesi’nin ardından kızlarda da dün Namık kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji finalist oldu.

Kızlarda finalistler belirlendi

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan yarı finallerde Namık Kemal Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni zorlanmadan 3-0 yenerek ilk finalist olmayı başardı.

Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi karşısında 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar bugün belli olacak

Liselerarası (Gençler) Voleybol Şampiyonası bugün oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30’da kızlarda Namık Kemal Lisesi ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde ise saat 12.00’de Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu arada kızlarda Erenköy Lisesi ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Antrenman Salonu’nda üçüncülük maçına çıkacak.