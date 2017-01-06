06 Ocak 2017

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NKL ve Erenköy şampiyon

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NKL ve Erenköy şampiyon
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Birinciliğini kızlarda Namık Kemal Lisesi, erkeklerde de Erenköy Lisesi kazandı

FİNALDE SET VERMEDİLER: Kızlarda Namık Kemal Lisesi GMTK’yı ve erkeklerde de Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi’ni finalde karşılaştıkları rakiplerini 3-0’la geçerek mutlu sona ulaştılar

Voleybol

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Birinciliğini kızlarda Namık Kemal Lisesi ve erkeklerde de Erenköy Lisesi kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı yeşilliler rakibi karşısında setleri 25-8, 25-9 ve 25-11 alarak maçı 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi karşısında 3-0 galip gelerek şampiyon olmayı başardı. Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi önünde ilk seti 25-12, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-15 kazanarak maçı 3-0 aldı ve şampiyonluğu kazandı.

Kızlarda üçüncülük maçına Erenköy Lisesi çıkmayınca Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 3-0 hükmen galip geldi.

  • SAMPiYON (NAMIK KEMAL LiSESi)
  • SAMPiYON (ERENKOY LiSESi)
  • OKULLAR (3)
  • iKiNCi
  • UCUNCU
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Havadis Gazetesi

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