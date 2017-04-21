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21 Nisan 2017

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Nişan kurdelesini Akıncı kesti

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Nişan kurdelesini Akıncı kesti
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Funda – İzzet Gilanlıoğlu çiftinin güzeller güzeli kızı  Jin.Opr.Dr. Ayten Gilanlıoğlu ile Cemaliye-Murat Özsoykal çiftinin Mimar ve Müteahhit oğlu Adnan Özsoykal, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenen nişan töreninde  bir yastığa doğru ilk adımı attılar.

Çiftin nişan yüzüklerini ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı taktı. Neşe dolu bir nişan kutlaması gerçekleştiren çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bizler de güzel ve yakışıklı çifte bu mutluluk yolunda düğünlerini de aynı güzellikte yaşamalarını diliyoruz.

nişan nişan

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