Nilay çiçek gibi açtı

Güzel şarkıcı Nilay Dorsa, sözleri Çetin Tazeler’e, müziği Burak Buluç’a aranjesi de Alen Konakoğlu’na ait olan “Vay be” isimli hareketli şarkısını Seyhan müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Nefesli çalgıların ve davulların canlı olarak kaydedildiği, balkan ezgilerine ait esintilerin de hakim olduğu eğlenceli şarkıda, Nilay Dorsa yazı adeta erkenden karşıladı.

Müzik kariyerinin dördüncü single çalışması olan “Vay be”nin fotoğraf çekimlerinde natürellik ön planda tutulurken, güzel isim başına takmış olduğu rengarenk güllerden oluşan bandanası ve çingene kostümüyle de dikkat çekti.

Yeni şarkısının her aşamasında kaliteyi ön plana tutuklarını belirten Nilay Dorsa, “Alen Konakoğlu gibi usta bir aranjörle çalıştım. Özenerek eğlenceli, cıvıl cıvıl bir şarkıyla bu yaz herkese ‘Vay be’ dedirteceğiz ” dedi.