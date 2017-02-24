Nergisli’de makinist garajında yangın

Nergisli köyünde Süleyman Kuburcu’nun makinist garajında dün gece çıkan yangın hasara yol açtı.

Saat 23.00 sıralarında başlayan yangının, muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandığı kaydedildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, garajdaki 1 buzdolabı, 1 hava komprosörü, 16 tahta ve 9 oluklu saç yandı.

Diğer polisiye haberler…

EVRAK SAHTELEME

Gazimağusa’da sürüş ehliyeti başvuru evrağındaki tarihi değiştirerek evrak sahtelediği tespit edilen bir taksici hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, trafik polisleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı denetleme memurlarının dün sabah Gazimağusa’da ticari araçlara yönelik denetimleri sırasında, H.K.’nin (E-48) ticari taksi kullanabilmesi için mesleki sürüş ehliyeti başvuru evrağındaki tarihi değiştirerek sahtelediği ortaya çıkarıldı.

TUTUKLUNUN EVİNDE ESKİ ESER BULUNDU

Kumyalı’da geçtiğimiz günlerde işlediği “bularak hırsızlık” suçu nedeniyle poliste tutuklu olan C.Ç.’nin(E-57) Ulukışla’daki evinde polisin dün yaptığı aramada, eski eser ele geçirildi.

Zanlının evinde bulunan Demir Çağı’na ait 1 yağ kandili ve biri kırık 8 eski eser parçası emare alındı ve soruşturma başlatıldı.

MARKETTEN 2 İÇKİ ÇALAN 4 GENÇ TUTUKLANDI

Gemikonağı’ndaki “Akdeniz OffLicence” adlı alkollü içki satılan yerden önceki gece yarısı iki şişe içki çalan 4 genç tutuklandı.

Tutuklananların H.S. (E-21), K.K.T.(E-18), B.M. (E-20) ve J.O. (E-21) olduğu ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.