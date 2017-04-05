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05 Nisan 2017

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Kıbrıs

Neofitu: Yaygara ve gargara hakkınız var

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Neofitu: Yaygara ve gargara hakkınız var
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a ağır konuştu.

Neofitu, Rum Meclisi’nde, müzakereleri kesintiye uğratan enosis kutlaması ile ilgili kararın 7 Nisan’da iptalinin oylamasını engellemeye çalışan Papadopulos’a “tek vatanseverin sadece kendi olduğunu zannediyor” dedi. DİSİ milletvekillerinin, öneriye karşı oy vereceği yönündeki iddialara ise, “bazı hazetelerin yaygara ve gargara yapma, tahminlerde bulunma ve gelişmelerin peşinden gitme hakkı olduğu” cevabını verdi.

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