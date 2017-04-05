Neofitu: Bu Cuma söz

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ilk oylamada çekimser kalan DİSİ’nin Enosis Plebisitine ilişkin değişiklik yasa önerisinin 7 Nisan Cuma günü Rum Meclis’inde görüşüleceğini, bunun ardından müzakerelerin 11 Nisan’da yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

RİK’e konuşan Neofitu, müzakerelerin yeniden başlamasının, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler için olumlu olduğunu, vatandaşları rahatlattığını, çünkü çözümle ilgili umutların yeniden doğduğunu ifade etti. 11 Şubat’taki Rum meclis oylamasında ELAM’ın enosis referandumunun okullarda kutlanması yönündeki önerisi DİSİ milletvekillerinin çekimser kalmasıyla onaylanmıştı. Rum meclisinin Enosis hakkındaki kararını “vahim bir hata” olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu hatanın müzakere zeminini ortadan kaldırdığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından, gelişmelere bağlı olarak 11 Nisan Salı günü müzakerelerin yeniden başlayabileceğini açıklamıştı.