Nejat İşler hastaneye kaldırıldı

Nejat İşler, bir mekandan çıkarken alkolün de verdiği etkiyle sırt üstü düşünce hastaneye kaldırıldı.

Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit’te eğlendi. Mekâna 3 kız, 3 erkek arkadaşıyla gelen İşler, çıkışta merdivenlerden inerken alkolün de verdiği etkiyle sırt üstü düştü. Arkadaşlarından biri sırtına buz uygulaması yaparken bir diğer arkadaşı gazetecileri yanıltmak için kapüşonuyla yüzünü örterek İşler’in dublörlüğünü yaptı. Arkadaşları İşler’i özel bir hastaneye kaldırdı, burada kontrolleri yapılan oyuncu bir gün kaldı.