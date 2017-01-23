Nefes kesen maç

Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile takipçisi Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki karşılaşma Türk kadın basketbolunun ne kadar güçlü bir yapıda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Maçın her anı heyecan dolu idi. Mücadelenin bitimine 2 dakika kala Yakın Doğu durumu 68-64’e getirerek maça ortak oldu. Fakat Olcay ve Vandersloot’un gereksiz top kayıpları ile maçı kaybetti.

Yakın Doğu ilk yarıda doğru işler yaptı ancak üç sayı çizgisi gerisindeki sorunu maç boyunca yaşadı.

İlk yarıda rakibine oranla ribauntlarda 24-15’lik üstün sağlasa da bunu skora yansıtamaması da ayrı bir olaydı.

Bir de maç genelinde skor üretmesi beklenen McBride’ın ortalıkta fazla gözükmemesi olumsuzluklar arasındaydı.

Hem ligin hem de Euroleague’in iddialı ekibi Fener karşısında iyi savunma ve iyi hücum yapamazsan bu maçı hayatta kazanamazsın.

Savunmada yanlış eşleşmelerle potasında kolay sayı gören YDÜ maçı kazanacak hamlede bulunamadı.

Yakın Doğu kazansa lider olacağı maçta Fener’e kaybetti.

Uzun maratonda sonuç final ama daha sert savunma ve iyi hücum etmeli.

YDÜ’nün karşısında dev bir organizasyon vardı. Strickland, Gruda, Quigley, Levander ve tabi ki Türk kadın basketbolunun yıldızı Birsel. Bu kadroda Verameyenka oynamadı.

Bu takımı yenmek için onlardan daha iyi oynamalısın yoksa işin çok zor olur.