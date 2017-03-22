Nefes için final günü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve tüm gelirinin 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’ye bağışlanacağı ‘Hentbol KTSYD Kupası’nda final karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalarda kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) maçı 18.00’de, erkeklerde YDÜ-DAÜ maçı ise 20.00’de başlayacak. Final maçlarını Nefes Demirpençe de ailesi ile birlikte izleyecek.

KTSYD Yönetim Kurulu, bilet satışlarına ciddi bir talebin olduğunu ifade ederek, final gününde de salonda bilet satışlarının devam edeceğini duyurdu. Biletlerin 10 TL’den satışa sunulduğu ifade edildi. YDÜ ve DAÜ’nün hem erkek hem de kadın takımlarının da final karşılaşmasına özel bir şeyler hazırlayacağı öğrenilirken; siyasilerin, sporseverlerin ve spor yazarlarının da final maçlarına büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Önceki gün oynanan yarı final karşılaşmalarını yerinde takip eden Nefes Demirpençe’nin de final karşılaşmasında da salonda olacağı öğrenilirken, minik Nefes’in bu final için çok heyecanlı olduğu ve kendisi için düzenlenen turnuvadan büyük keyif aldığı öğrenildi.

Finale nasıl geldiler?

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki final karşılaşmalarında hem erkeklerde hem de kadınlarda DAÜ-YDÜ finalleri oynanacak. YDÜ kadın takımı, yarı finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’yü eleyerek finale yükselirken, DAÜ kadın takımı da yarı finalde, son lig şampiyonu Esentepe’yi eleyerek final biletini aldı. Erkeklerde YDÜ takımı çeyrek finalde Fenerbahçeliler Derneği’ni zorlu maçın ardından eleyerek yarı finale yükselirken, yarı finalde de Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’ni rahat bir oyunla yendi ve adını finale yazdırdı. DAÜ erkek takımı ise çeyrek finalde bay geçtikten sonra, yarı finalde UKÜ ile eşleşti. Çok çekişmeli geçen maçta tek sayı farkla maçı kazanan DAÜ adını finale yazdıran ikinci ekip oldu.

Oben: “Nefes’imiz için yaptık”

KTSYD Başkanı Çelen Oben final karşılaşması ve turnuvanın geneli ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yıl Hentbol KTSYD Kupası’nı ilk kez düzenlediklerini ve bu turnuvanın geleneksel olması için çalışacaklarını ifade etti. Oben, “Bu kupayı bu yıl bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nefes Demirpençe’miz için yaptık. Organizasyonun bu bağlamda yapılması bizi ayrıca çok daha mutlu etmiştir.”dedi. KTSYD olarak sosyal sorumluluk projelerini hep desteklediklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden KTSYD Başkanı, “Bu tür projeler bizler açısından da heyecan yaratan ve bizi bir araya getiren projeler. Spor yazarları olarak biz de bu olayın bir tarafında olmaktan büyük haz duyduk.”dedi. Çelen Oben, bu akşam oynanacak final karşılaşmalarını başta KTSYD ailesi olmak üzere tüm sporseverleri ve duyarlı vatandaşları beklediklerini ifade ederek, Nefes Demirpençe için herkesin bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda olmasını dilediklerini söyledi.

Akyön: “Farkındalık ortaya çıkardık”

Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön, yaptığı açıklamada bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. KTSYD ile bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri organizasyonun önemine vurgu yapan Akyön, “KTSYD ile ortak çok güzel bir farkındalık ortaya çıkardık. Önümüzdeki senelerde yine birlikte, nice nefeslere, nefes olmamız dileğiyle.”dedi. Maçlarda mücadele eden tüm kulüplerine teşekkür eden Akyön, “Takımlarım bir kez daha bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu kanıtladı. Ortaya koydukları mücadele, azim ve bize bu organizasyonda kattıkları güç beni fazlasıyla mutlu etti. Onlara içimizdeki hentbol sevgimize nefes verdikleri için teşekkürü bir borç bilirim.”dedi. Mustafa Akyön, tüm duyarlı vatandaşları ve sporseverleri bu akşamki finallere beklediklerini ifade ederek, “Herkes hentbol tutkumuza ve Nefes’imiz için yaptığımız bu organizasyona ortak olsun.”dedi.