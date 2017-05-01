Nazi göndermesi koltuğundan etti

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ohio eyaletindeki Akron kentinde görev yapan Polonya Fahri Konsolosu Maria Szonert-Binienda’yı AB Konseyi’nin Polonyalı başkanı Donald Tusk’ı “Nazi” üniforması içinde gösteren bir “caps”i Facebook’ta paylaştığı gerekçesiyle görevden aldı.

Binienda ise AP haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada hesabının hacklendiğini savundu. Binienda, böyle bir paylaşım yapmadığını kaydederek, “Siyasetçilerimizi Hitler’le kıyaslamaya karşıyım” ifadelerini kullandı. Donald Tusk, dedelerinden biri Nazi ordusunda görev yaptığı için sık sık siyasi rakiplerinin bu yöndeki göndermelerine maruz kalıyor. Fahri Konsolos Binienda, bu göreve Polonya’da iktidarda bulunan muhafazakâr çizgideki Hukuk ve Adalet Partisi tarafından atanmıştı. Bu parti, AB Konseyi Başkanı Tusk’ın Polonya’daki siyasi rakibi.