Nasıl bir ruh hali, nasıl bir vicdan…  

TAMAM anladık, çok ciddi sorunlarımız var.

Hayatın her alanında bu sorunlar.

Zaten müzakere süreci, ciddi oranda enerjimizi alıyor.

Çözüm olacak ya da süreç devam edecek…

Peki hayatın diğer alanları…

Sağlıkta…

Eğitimde…

Trafikte…

Onca şeyler yaşıyoruz ki…

Da…

“İnsan sağlığı ile bilerek oynamak” ne demek?

Bir kasap…

Nasıl bu kadar vicdansız olabilir ki?

Yahu sen bir kasapsın…

Olayın belli…

Mezbahada veteriner kontrolünde kesilen kuzu- keçi- koyun- dana- inek, her neyse…

Müşterine satarsın.

1 kilo verirsin, paranı alırsın.

Tartıda çal, anlayalım

Hadi bir önce, bir milim tartıda çalarsın, anlarız…

Ama bir kasabın tüketiciye “kaçak et” satmasını anlamam…

Sağlıksız et satmasını hiç anlamam…

Bunu hiçbir vicdan da kaldırmaz.

2 kuruş daha fazla para kazanacak diye, mandrada ölmek üzere olan bir ineği keserek, veteriner kontrolü olmadan elde edilen eti satan kasabı ise ne yapmak lazım siz söyleyin?

Son olay…

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, önceki gün bir kasap buzluğunu mühürlediler…

Üzerine mühür olmayan bu etler, Umut Et Pazarı isimli kasap dükkanında bulundu.

Ne yapıyor bu arkadaş?

Kendisini arıyor bir üretici…

“Gel, mandrada bir inek var, sana beş bir TL’ye vereyim” diyor…

E, normal satın alsa, “10 bin…”

Gidiyor mandraya…

Doğum yaparken ölmek üzere bir inek…

Ya da başka gerekçelerle…

Basıyor boğazına bıçağı…

Orada.

Alıyor derisini yüzüp, vitrine koyuyor…

Sen de eşek gibi yiyorsun…

Gidiyorsun her zaman gittiğin kasabına…

“Ne var taze” diyorsun…

Yüzü kızarmadan sana akşam ağılda kestiği…

Veteriner onayı olmayan eti gösteriyor…

“Kıyma yapayım abla” diyor…

“Abi tam senlik” diyor…

Sen de kasabına güvenerek, evine umutla gidiyorsun…

Pişiriyorsun…

Yiyorsun…

Cezası nedir?

Peki, LTB ekipleri bu işyerine baskın yaptı…

Veteriner geldi…

Polis geldi…

280 kilo et tespit edildi…

O arada siz de bir kısmını yediniz?

Nedir cezası…

Mühürlediniz…

İşyerini kapattınız…

Hatta “işyeri çalıştırma iznini” iptal ettiniz…

Daha büyük ceza olabilir mi?

Hatta, belediye kamuoyuna geçtiği haberde, işyeri ismi de verdi…

En büyük ceza budur, utanmasını bilene…

Fark etmiyor

Dün öğrendim ki, ceza falan da fark etmiyor.

Emmi, kardeşinin kayınpederinin, oğlu adına başka bir işyeri başvurusu yapıyor…

Bir hafta içerisinde başka bir yerde, başka bir tezgah açıyor…

Yine mi yakalandı…

Yine mi işyeri çalıştırma izni iptal edildi.

Emmi, bu kez, eşinin, dayısının, damadı adına başka bir başvuru yapıyor…

İsimler değişiyor…

Dükkan isimleri değişiyor…

Hatta bankonun arkasındaki simalar bile değişiyor ama…

Çark değişmiyor…

Veteriner izni olmadan kesimler devam ediyor…

Rum tarafından yaşı geçmiş inek etleri…

İçerisine domuz eti karıştırılmış kıymalar gelmeye devam ediyor…

Utanmazlar “et üzerinden” para kazanmaya devam ediyor…

Siz siz olun, mahallenizdeki “kanka” kasabınızdan vazgeçmeyin…

Etin üzerindeki mührü sorun…

Etin rengine bakın…

Çoluğunuza çocuğunuza, eşinize dostunuza iyi et yedirin…