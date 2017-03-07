NASA’dan Mars’ı yaşanabilir kılmak için yeni plan

Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. Marslı filmdeki astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözmüştü. Ancak NASA’nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapmaya devam edeceğini söylemek abartı olmaz.