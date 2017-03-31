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31 Mart 2017

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NASA Mars’ın keşfi için Ay’a istasyon kuracak

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NASA Mars’ın keşfi için Ay’a istasyon kuracak
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NASA Mars hayali için yeni bir proje için düğmeye bastı. NASA Ay’ın yörüngesine mini bir istasyon inşa ederek bu tesisi bir ‘pit-stop’ gibi kullanmaya planlıyor.

  • Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Güneş Sistemi’ni keşfetmek adına yürüttüğü onlarca planı var. Ancak NASA’nın en dikkat çeken projesi kuşkusuz Mars misyonu.

  • NASA, bu hayali gerçekleştirmek için düğmeye bastı. NASA, Ay’ın yörüngesinde çalışacak mini bir uzay istasyonu yapmak için geliştirdiği projesini duyurdu.

  • İstasyonun Mars uçuşları için bir ‘pit-stop’ gibi işlev göreceği gelen ilk bilgiler arasında. NASA’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada istasyonunun yapımı için özel şirketlerin katkısının da alınacağı belirtiliyor.

  • Aynı açıklamada istasyonun Ay’a yapılacak ziyaretlerin dışında daha uzak hedefler için bir durak olarak kullanılabileceğinin altı çiziliyor.

  • NASA’ bu istasyonu uzay misyonlarının merkezi haline getirmeyi planlıyor.

  • Zira NASA’nın ‘deep space transport spacecraft’ projesi, bu istasyonda birden fazla kez kullanılabilen bir uzay aracının bulunmasını ön görüyor.

  • Gezegenimizden Ay’ın yörüngesindeki istasyona gelen astronotların bu araçla Mars’a yolculuk yapıp aynı araçla geri dönmesi hedefleniyor.

     

  • Şimdiye kadar fırlattığı hiçbir roketi ikinci kez kullanmayan ve 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX, kritik bir uzay uçuşuna dün yaptığı test ile imza attı.

  • Firma, “SES-10” haberleşme uydusunu taşıyan ve daha önce kullanılan Falcon 9 roketlerinden birini, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yerel saatle 18.27’de yörüngesine gönderdi.

  • Bu NASA’nın birden fazla kullanılabilen uzay araçları projesi için atılan ilk adım olarak da yorumlanıyor.
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