Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Fırat Oca açıklaması

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Fırat Oca’nın ölümü ile ilgili ihmal iddialarına basın açıklamasıyla yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son günlerde özellikle bazı internet ve görsel medya unsurlarda yapılan yayınlarda , 14 mart günü hastanemizde tıp bayramından dolayı hekim olmadığı için 12 yaşındaki Fırat Oca ‘nın kaybedildiğine dair mesnetsiz ve haksız iddialar öne sürülmektedir. Mağusa devlet hastanesi Başhekiminin açıklaması sonrasında dahi bu asılsız iddialar sürdürülmekte ve Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesinin de açıklama yapması istenmektedir. Özellikle söylemek isterim ki, değil 14 Mart Tıp bayramında , yılbaşı dahil her türlü resmi tatide dahil, hastanemizde en az 12 hekim nöbet tutmaktadır. Bu nedenle hastanın, hele hele böylesine acil bir hastanın hekimsiz kalması mümkün değildir. Sözkonusu vakada da gelişmeler aynen Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi’nin açıkladığı gibi olmuş , hasta hastanemize geldiği anda hemen ilk tedavisi yapılmış ancak yoğun bakımda yer olmadığı için yine ambulansla Çocuk hastalıkları Kliniği Şefi Dr Çiğdem Bakkaloğlu ve Acil sorumlusu Dr Naciye Nami refakatinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmiştir.

Olayla ilgili tüm kayıtlar ve video görüntüleri kamu oyuna açıktır. İsteyen istediği zaman inceleyebiir. Söz konusu medya kurumlarının halkımıza doğru bilgi aktarma adına bu konularda daha hassas olmalarını özellikle rica ederiz

Dr. ADİL ÖZYILKAN

BAŞHEKİM BAŞYARDIMCISI