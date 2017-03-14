En Üst

14 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kategorisiz

Naimoğulları, Hollanda hükümetini kınadı

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Naimoğulları, Hollanda hükümetini kınadı
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Hollanda Hükümeti’ni, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun uçağına iniş izni vermemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya’yı da TC Elçiliğine girmesine izin vermeyip sınır dışı etmesi nedeniyle  şiddetle kınadı.

Naimoğlulları yaptığı açıklamada, Hollanda Hükümeti’nin tutumunu  ‘ortaçağ zihniyeti’ olarak niteleyerek, uygulamanın Müslüman düşmanlığı içerdiğini savundu.

KKTC Hükümetinin bununla ilgili önlem almasını isteyen Naimoğulları, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi her fırsatta dile getiren Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hollanda aslında faşist bir davranışta bulunarak  insan haklarına darbe  vurmuş ve müslümanlara savaş açmıştır. Bu yüzden bizler birlik olarak özelde Anavatanımıza, genelde ise müslüman alemine yapılan bu ahlaksız davranışlardan sonra KKTC Hükümetini bazı önlemler almak için uyarmak zorunda kalmış bulunuyoruz.”

“HOLLANDA’DAN İTHAL ET VE SÜT ÜRÜNLERİ YASAKLANSIN”

Naimoğulları, ülkede üretilen süt ve et ürünleri pazarlanamaz iken ithalatçı firmaların Hollanda’dan süt ve et ürünlerini ithal etmelerini de eleştirerek; “derhal ithal yolla gelen Hollanda menşeyi süt ürünleri ve et ürünlerinin yasaklanması gerekir” dedi.

İthalatçı firmalardan da “yapılan düşmanlık karşısında Hollanda’dan ithal ürün getirmemelerini” isteyen Naimoğulları, bu kapsamda kamuoyu  ve halkı yerli ürün tüketmeye çağırdı.

Naimoğlulları, Hükümet ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u bu konuda “doğru kararlar” üretmeye çağırdı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King