“YÜREĞIN SOLUNDA, BARIŞIN YOLUNDA” : Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutlanan 46’ncı kuruluş yıldönümünün etkinlikleri, Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilen “Müzik ve Şiirle 46. Yıl” adlı etkinlikle devam etti

“Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutlanan 46’ncı kuruluş yıldönümünün gecesinde Serkan Soyalan’ın şiirleri eşliğinde Hüseyin Olgaçer, Necla Egemen ve Melisa Basrioğlu’nun müzik dinletisi yer aldı.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa milletvekili ve MYK üyesi Doğuş Derya, Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Gençlik Örgütü üye ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Gecede partiye yıllarca emeği geçmiş kişiler sahneye davet edilerek kendilerine kırmızı karanfil takdim edildi.