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Surlariçi yeni bir eğlence mekanı Barricade’de “Pass Note Grup” şarkılarıyla konuklarını mest etti

Lefkoşa, Surlariçi’nde geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Barricade Lounge&Bar, ülkemizin müzik grublarından “Pass Note” ile konuklarına önceki akşam müzik dolu saatler yaşattı.

Her Cuma ve Cumartesi gecesi sahne alan gruplar birbirinden güzel parçalarla eğlence severlere keyifli bir eğlenceler sunuyor. Her Cumartesi gecesi de sahnesini Grup Frekans’a ayıran mekan önümüzdeki Cuma solistliğini Gizem Akbil’in yaptığı Caravan Blue Grubu’nu sahnesinde ağırlayacak.