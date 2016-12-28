Müzakerelerde kritik dönemeç

Kıbrıs konusundaki müzakerelerde son perde Cenevre’de açılacak.

Cenevre’de müzakerelerde başarı elde edilmesi bu görüşmelerin önceden iyi kurgulanmasına bağlıdır.

Kurgulama işi ise bu dönemde yapılmalıdır.

Müzakereler Lefkoşa’da devam ediyor.

Ama Lefkoşa’daki müzakerelerden gelen haberler hiç de ümit verici değil.

Özellikle Rum tarafının daha önceki görüşmelerde ortaya çıkan ortak anlayış ve yakınlaşmaları değiştirmeye dönük bir arayış içerisine girmesi sıkıntılara neden oluyor.

Rum Müzakere heyeti Cenevre’ye ilk dört konu başlığında azami uzlaşma sağlanarak gidilmesini engelleyecek bir taktik ile masaya oturuyor.

Bunun değişik nedenleri olabilir.

Cenevre’ye sadece toprak ve güvenlikle garantiler konularını bırakarak gitmek istemedikleri için böylesi bir tavır değişikliğine gitmiş olabilirler.

Orada böylece diğer başlıklardaki anlaşmazlıkları da masada tutarak duruma göre pozisyon belirlemek isteyebilirler.

Ya da Cenevre’yi başarısız kılmak ve müzakereleri sürüncemede bırakmak için böyle davranmayı seçmiş olabilirler.

Sonuçta Cenevre öncesi bu gelişmelerin yaşanıyor olması sıkıntılara neden oluyor.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerine katılacağını açıklamış olması da Rum-Yunan tarafında sıkıntı yarattı.

Erdoğan yaptığı açıklama ile Rum-Yunan tarafının bu konuda ayak sürümesini ve Cenevre’deki beşli konferansta düzeyi aşağıya çekme arayışlarını engellemiş oldu.

Erdoğan’ın Cenevre’ye gidecek olması oradaki görüşmelerin sonuç alıcı bir zeminde yapılmasını zorlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cenevre’de Kıbrıs konusunda bir sonuç alınmasına sıcak bakmayan çevreler içerisinde, Erdoğan’ın ilk aşamada, yani 12 Ocak’ta, beşli konferans oluşurken Cenevre’de olmaması ve daha sonra gelmesi için arayış içine girenler olduğu da ileri sürülüyor.

Gelinen aşamada artık herkes Kıbrıs müzakerelerinde Cenevre’de son oyunun son aşamasının oynanmak zorunda olduğunu anlamalıdır.

Kıbrıs sorununun daha fazla bu şekliyle sürüncemede tutulabileceği bir zeminin kalmadığını görmelidir.

Cenevre Kıbrıs sorununa Federal bir çözüm bulunup, bulunamayacağının test edileceği en son safha olacaktır.

Türk tarafı Cenevre’deki görüşmeleri ciddiye almakta ve bu görüşmelerden bir sonuç alınabilmesi için de kendi ev ödevlerini en iyi şekilde yapmaktadır.

Benzer bir anlayış ve yaklaşımın şu an itibarı ile Rum-Yunan tarafından da sergilenmekte olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bu durum böyle devam ederse Cenevre’den bir sonuç çıkmaz.

Ama Rum-Yunan tarafı da daha yapıcı ve paylaşımcı bir anlayışla pozisyonunu değiştirirse o zaman iş değişir.

Bizden söylemesi…