Müthiş iddia! 15 Temmuz gecesi…

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u vuran Mevlüt Mert Altıntaş’ın 15 Temmuz günü Erbil’deki CIA ofisi yakınında bulunduğu iddia edildi.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre, 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş’ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti.

Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş’ın Diyarbakır’da görevli olduğu belirlendi. İddiaya göre, FETÖ’den tutuklanan amiri Kahraman Sezer’den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil’e gitti. Altıntaş’tan en son Erbil’deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındığı ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı.Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara’ya döndü.