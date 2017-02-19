Musul’un batısını DAEŞ’ten almak için operasyon başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi Musul’un batısını DAEŞ’ten geri almak için operasyonun başladığını açıkladı.

Başbakan Haydar el İbadi televizyonda yaptığı açıklamada “Musul operasyonunda yeni bir aşamayı başlatıyoruz, Musul’un batısını DAEŞ’ten alarak özgürleştirmek için Ninova’ya geliyoruz. güçlerimiz buradaki vatandaşlarımızı DAEŞ teröründen kurtarma çalışmalarına başlıyor” ifadelerini kullandı. Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’un batısı doğusuna oranla daha küçük olsa da buradaki nüfus daha yoğun.

Musul’un batısında yaklaşık 750 bin sivil yaşıyor. Askeri yetkililer bu durumun operasyonun ilerleyişini zorlaştıracağını söylüyor. Birçok devlet dairesi, hastane, geniş sanayi bölgesi ve stratejik öneme sahip Musul Havalimanı da batı bölgesinde yer alıyor. Başbakan Haydar el İbadi 17 Ekim’den bu yana devam eden Musul’u Kurtarma Operasyonu’nda kentin doğusunun 24 Ocak itibariyle tamamen DAEŞ’ten kurtarıldığını açıklamıştı.

PENCE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Münih’teki güvenlik konferansında Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Irak kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya’da düzenlenen 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan yardımcısı Mike Pence’in Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştüğü belirtildi.

İkili arasında DAEŞ’le mücadele, Irak’ın ekonomik durumu ve Musul’un kurtarılmasına yönelik işbirliği gibi konuların kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Zirvede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’yle de görüşen pence, “Birleşik federal ve demokratik bir Irak’a ABD’nin desteğinin süreceğini” söyledi.