28 Ocak 2017

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Mustafa Ceceli polis kontrolünden kaçtı

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Mustafa Ceceli polis kontrolünden kaçtı
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Mustafa Ceceli önceki gece Etiler’de kendi kullandığı otomobiliyle polis kontrolüne takıldı ve kaçtı

 

Yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli’yi polisler durdurdu. Tam duracakken, gazetecileri fark edince gaza bastı. Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler peşte kovalamaca başladı.

 

ŞARKI DİNLETTİM

Posta’nın haberine göre, Ceceli, yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu’da Ceceli’nin arabasının önünü kesti. Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli’ye ‘kontrol noktasından kaçmak’ suçundan 301 TL para cezası kesildi.

Mustafa Ceceli habercilerin ‘Neden kaçtınız’ sorusuna, ‘Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün eşiydi. Kendisine şarkı dinletiyordum’ yanıtını verdi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2003’te hacı olmuş, 2008’de Sinem Ceceli ile evlenmiş, 2011 Eylül’de de oğlu Arın’ı kucağına almıştı.

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Havadis Gazetesi

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