Muslera kaleyi devretti

Galatasaray’da özel eldiven giyerek kırık parmağıyla 3 maç oynayan Fernando Muslera kaleyi devrediyor

Fanatik’in haberine göre Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar maçlarında kırık parmakla oynayan Fernando Muslera, Cenk’in tamamen iyileşmesiyle birlikte eldivenleri takım arkadaşına devretmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın bugün Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesinde, kaleyi Cenk Gönen koruyacak.

Ocak ayı devre arası kampını Antalya’da gerçekleştiren Galatasaray, çalışmaların ilk gününde Muslera’dan gelen haberle sarsılmıştı. Uruguaylı kalecinin, idman sırasında serçe parmağının kırılmasının yanısıra, 2. kaleci Cenk’in menisküs ameliyatı olması, Eray’ın da arka adelelesinden sakatlanması üzerine, Sarı Kırmızılı ekibin kalesini koruyacak tek sağlıklı isim olarak U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen kalmıştı.

Fernando Muslera, bu gelişmeler üzerine büyük bir fedakarlık örneği sergileyip özel bir eldiven hazırlatarak, Sarı Kırmızılıların 3 maçında kırık parmakla kaleyi korudu.