13 Ocak 2017

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Musa ve Emir imzayı attı

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Musa ve Emir imzayı attı
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Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Binatlı daha önceden anlaşmaya vardığı Musa Şanlıer ve Emir Eğitmen’e dün KTFF’de imza attırdı

Süper Lig’de ilk devreyi 17 puan ve averajla 10. sırada noktalayan Güzelyurt ekibi Binatlı daha önceden anlaşmaya vardığı Musa Şanlıer ve Emir Eğitmen’e dün KTFF’de imza attırdı.

Batı bölgesi ekibi Binatlı, Musa Şanlıer’i Küçük Kaymaklı’dan kiralık olarak kadrosuna katarken sezon başında Değirmenlik’e kiraladığı eski oyuncusu Emir Eğitmen’i de yeniden renklerine bağladı.

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Havadis Gazetesi

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