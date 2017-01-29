Musa, Binatlı’ya merhaba dedi : 1-0

Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Binatlı konuk ettiği Mormenekşe’yi yeni transferinin tek golü ile mağlup etti

BİNATLI İYİ BAŞLADI:

Ligde son sırada yer alan Mormenekşe’yi konuk eden Binatlı rakibini Kaymaklı’dan kiraladığı Musa’nın golü ile mağlup etti. Musa’nın 1 topu da direkten dönerken Binatlı, maçta net pozisyonlardan da sonuç alamadı

Yer: Bostancı Fikri Karayel Stadı

Hakemler: Ali Özer (*), Hakan Ünal (*), Doğan Elmalı (*)

Binatlı: Adnan (**), Kadir (**), Erencan (**), Emek (**), Sertaç (**), Aleksandr (**) (Dk.62 Offor (**)), Kemal Uçaner (**) (Dk.90+4 Ayhan), Çağakan (**), Oweye (***), Musa (***), Mehmet Neşe (**) (Dk.46 Abdullah (**))

Mormenekşe: Oğuzhan (**), Emre (*), Rıfat (*) (Dk.46 Burak (*)), Kenan (*), Fetin (*), Nasuh (**), Sami (**), Süleyman (**), Can (*) (Dk.61 Tufancan (*)), Ali Bayır (**), Drissa (*) (Dk.76 Fofana (*))

Goller: Dk.61 Musa (Binatlı)

Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşılaşan Binatlı ile Mormenekşe’nin mücadelesini ev sahibi takım 1-0 galip tamamladı. Binatlı, Kaymaklı’dan kiraladığı Musa’nın golü ile rakibini mağlup ederek 3 puan alırken, lig sonuncusu olarak ikinci devreye başlayan Mormenekşe puan farkını azalmayı başaramadı.

Önemli dakikalar:

23.dakikada Aleksandr’ın serbest atışında kaleci topu son anda kornere çeldi.

24.dakikada Kemal Uçaner kaleci ile karşı karşıya kaldı, aşırtma vuruşunda defans topun gol olmasına izin vermedi.

38.dakikada Kadir’in uzun pasında Mehmet kaleciyi geçti. Vuruşunda, Fetin topu son anda çizgiden çıkardı.

İlk devre 0-0 sona erdi.

61.dakikada Aleksandr soldan ceza alanına girdi, ortasında Musa güzel bir vuruşla topu kalecinin de müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Bİnatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

63.dakikada yapılan ortada Nasuh’un kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

74.dakikada Kemal Uçaner’in pasında Musa boş durumda vurdu, top yan direkten döndü.

77.dakikada Oweye’nin sağdan pasında Kemal Uçaner kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda top yanda auta gitti.

90+2.dakikada Musa’nın pasında Kemal Uçaner topu direğin yanından auta gönderdi.

Karşılaşma 1-0 Binatlı üstünlüğünde sona erdi.