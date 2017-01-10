10 Ocak 2017

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Mülkiyet konusunda IMF ve Dünya Bankası devreye giriyor

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Mülkiyet konusunda IMF ve Dünya Bankası devreye giriyor
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Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların mülkiyetle ilgili çalışma grupları bugün 16.00’da (KKTCSİ 18.00) bir araya geliyor.

Liderlerden ayrı olarak dün başladıkları görüşmelere devam edecek çalışma gruplarının bugünkü toplantısına, mülkiyetin finansmanına ilişkin projelerin planlanmasını yapacak Dünya Bankası uzmanları katılacak, hazırlanacak plan ve projeleri yürütecek IMF de davet edilecek.

Bu arada liderler saat 13.15’te (KKTCSİ 15.15) müzakerelere ara verdi. Liderler 18.00’de (KKTCSİ 20.00) yeniden bir araya gelecek.

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Havadis Gazetesi

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