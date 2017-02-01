  Mukayyitliğin şikayetiyle takibe alındılar

Avukat Süleyman Kurtuluş ve Avukat Ferhat Kurtarıcıoğulları, başka avukatların adına haberleri olmaksızın dava dosyalayarak takip etme suçlamasıyla tutuklandı

Devrim DEMİR

Girne’de başka avukat adına sahte dava açarak bu avukat adında davalara girdikleri tespit edilen Avukat Süleyman Kurtuluş ve Avukat Ferhat Kurtarıcıoğulları mahkeme emriyle polis tarafından tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği tarafından Girne Polis Müdürlüğü’ne yapılan şikâyet sonucu yaklaşık bir aydır devam eden soruşturma kapsamında yargıç emriyle tutuklanan 2 avukatla ilgili geniş soruşturma başlatıldı.

Şu ana kadar Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği sahte açılan 3 dava dosyası, geri çekilen 4 dava dosyası tespit eden polis davalara konu şahıslardan ifade almaya başladı.

Güzelyurt ve Lefkoşa’da görev yapan bazı avukatların da bu iki zanlı avukat adına şikâyetçi oldukları belirtildi. Sahte açılan bir davada adı geçen E.T. isimli şahıs polise verdiği ifadede, 2 gün önce zanlı Avukat Süleyman Kurtuluş’un kendisine “mesenger” üzerinde mesaj atarak, polisin kendisini çağırması halinde ifadeyi nasıl vereceği yönde ikaz edildiği de ortaya çıktı.

Zanlı avukatların ayrıca cep telefonlarını inceleyen polis, sahte davalarda adı geçen birçok tanığa ulaştıklarını ve yönlendirme yaptıklarını da tespit etti.

Kurtuluş ve Kurtarıcıoğulları dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Avukat M.K. şikâyetçi oldu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Arslan zanlıların, “sahte evrak düzenleme”, “tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayıt temini” ve “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti. Arslan, Girne’de sakin Avukat M.K.’nin Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne 21 Aralık 2016 tarihinde, kendisi adına açılan 3 dava dosyası bulunduğunu ancak bunları kendisinin açmadığını beyan etmesi ve araştırılmasını istemesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kurtarıcıoğulları davaya girip M.K. adına beyanda bulundu

Polis memuru, zanlı Ferhat Kurtarıcıoğulları’nın şikâyetçi avukat M.K. adına davaya girdiğinin tespit edildiğini belirtti. Dosyalarda inceleme yapıldığını kaydeden Arslan, 25 Ocak 2016 tarihinde, zanlı 2 Ferhat Kurtarıcıoğulları’nın mahkemeye, Avukat M.K. adına çıktığını ve mahkemeye, M.K.’nin çocuğunun hasta olduğunu katılamayacağı için kendinin katıldığını beyan ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Arslan, daha sonra da M.K. adına olan dosyada avukat değişikliği yapıldığı, Avukat M.D. adına değişen dosyada, yine zanlı Kurtarıcıoğulları’nın M.D. adına mahkemeye katıldığının öğrenildiğini kaydetti.

Avukat Kurtuluş’un ses kaydı var

Zanlı Avukat Süleyman Kurtuluş’a ait bir adet ses kaydı olduğunu kaydeden Arslan, bu ses kaydı ve zanlılara ait alınan cep telefonlarının inceleme için Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderileceğini söyledi.

Polis memuru Arslan, zanlıların tutuklandıktan sonra birer gönüllü ifade verdiğini ancak bu konularla ilgili hiçbir açıklayıcı bilgi vermediklerini söyledi. Ayrıca zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarında, sahte dava dosyalarına konu tanıklarla görüştükleri tespit edildiğini kaydeden Arslan,bir dosyada adı geçen E.T. isimli şahsın, önceki akşam Türkiye’den geldiği ve ifadesinin alındığını dile getirdi.

Arslan, E.T.’nin polise verdiği ifadede, 2 gün önce zanlı Süleyman Kurtuluş’un “Messenger” üzerinde kendisine mesaj attığını ve “polis seni çağırırsa avukatın M.K.’dir. Ben de R.B. isimli şirketin avukatıyım ve burada bir apartman dairesi ve sözleşmen var” demesini istediğinin öğrenildiğini ve cep telefonunda da bu mesajın görüldüğünü söyledi.

Avukat M.K.’ya para teklif ettiler

Zanlıların, Avukat M.K.’nin kendilerini şikâyet ettiğini öğrendiklerini kaydeden Arslan, zanlı Kurtarıcıoğulları’nın M.K.’ya geçtiğimiz gün başka bir avukatın yanında, şikâyetini geri çekmesi için para teklif ettiğinin da ortaya çıktığını kaydetti.

Başka tutuklamalar olabilir

Polis memuru Ali Arslan, Avukat M.K.’nin mahkemeye ait internet üzerindeki portaldan kendi adına açılmış 3 davaya da ulaşamadığını dikkat çekerek, yürütülen soruşturma kapsamında başka şahısların da meseleyle ilgili olarak tutuklanmasının söz konusu olabileceğine değindi.

Arslan, bu aşamada zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı avukatlar Süleyman Kurtuluş ve Avukat Ferhat Kurtarıcıoğulları 3’er günlük tutukluluk süresine itiraz etti.