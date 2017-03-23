Muhasebe memuru aranıyor

Nazım Tornocu Mali Müşavirlik ve Denetim Bürosu, gelişen ve büyüyen iş hacmimize paralel olarak muhasebe bürosunda çalıştırılmak üzere MUHASEBE MEMURU istihdam edecektir.
Muhasebe Memuru olarak başvuracak olan olan nitelikler ise;
* KKTC vatandaşı olmak,
* İyi karakter sahibi, çalışkan ve güvenilir olmak,
* Tercihen üniversitenin muhasebe, işletme, ekonomi, maliye vb. veya ticaret lisesinin muhasebe bölümünden mezun olmak,
* Microsoft Word ve Excel programlarına hakim olmak
* D sınıfı KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak.
Tecrübeli olmanın başvurularda avantaj olacağını belirten yetkililer, müracaat edecek olanların 21.03.2017 – 27.03.2017 tarihleri arasında başvuruların yapılması gerektiğini belirtti.