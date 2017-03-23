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23 Mart 2017

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Muhasebe memuru aranıyor

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Muhasebe memuru aranıyor
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Nazım Tornocu Mali Müşavirlik ve Denetim Bürosu, gelişen ve büyüyen iş hacmimize paralel olarak  muhasebe bürosunda çalıştırılmak üzere MUHASEBE MEMURU istihdam edecektir.

Muhasebe Memuru  olarak başvuracak olan olan nitelikler ise;

* KKTC vatandaşı olmak,

* İyi karakter sahibi, çalışkan ve güvenilir olmak,

* Tercihen üniversitenin muhasebe, işletme, ekonomi, maliye vb. veya    ticaret lisesinin muhasebe bölümünden mezun olmak,

* Microsoft Word ve Excel programlarına hakim olmak

* D sınıfı KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak.
Tecrübeli olmanın başvurularda avantaj olacağını belirten yetkililer, müracaat edecek olanların 21.03.2017 – 27.03.2017 tarihleri arasında başvuruların yapılması gerektiğini belirtti.

Nazım Tornocu Mali Müşavirlik

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