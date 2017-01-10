Muammer hastalığa daha fazla direnemedi

Mağusa’da 15 yaşındaki Muammer Bayram aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği olarak açıklanan Bayram dün son yolculuğuna uğurlandı

Nadire BAHADİ

Doğduğu günden beri sağlık problemlerinin peşini bırakmadığı Muammer Bayram 15 yıldan bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sorunlu geçen bir doğum sonrası 15 yıldan bu yana yatağa bağımlı engelli bir birey olarak yaşamına devam eden Muammer Bayram önceki gün sabaha karşı aniden rahatsızlanarak hastaneye götürülmek istendiği sırada hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Bayram’ın ölüm sebebi belirlendi. Polis engelli gencin ölüm sebebini akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği olarak açıkladı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Muammer Bayram’ın zamansız ölümü anne Binnaz, baba Erkan Bayramı üzüntüye boğdu. Yıllardır yatağa bağımlı olan Bayram uzun bir ömrü olsun diye özenle ve sevgiyle bakılırken gencin ölümü ailenin sevenlerinde de üzüntü yarattı. Muammer Bayram dün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mağusa kabristanlığında toprağa verildi.