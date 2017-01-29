MTG’den “Efsane” galibiyet:3-1

Sezonun ikinci devresine lig ikincisi olarak başlayan Çetinkaya, devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Türk Gücü deplasmanından eli boş döndü

7 MAÇ SONRA KAZANDI:

Devre arasında birçok oyuncu ile yollarını ayıran, yönetim kurulunda istifalarla sarsılan Mağusa Türk Gücü, sezonun ikinci devresinin ilk maçında konuk ettiği GAÜ Çetinkaya’yı 3-1 mağlup ederek büyük yankı uyandırdı, yeni teknik ekip ve oyuncu kadrosu ile göz doldurdu. Son şampiyon MTG ligde 7 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi (***), Sertan Alkın (***), Engin Akkagün (***)

Mağusa Türk Gücü: Türkkan (***), Hasan (***), Okan (***), Sami (***), Zouka (***), Mehmet Çil (***), Ali İmam (***)(Dk.48 İbrahim Kabore (**)), Uvanç (**)(83 Ayer), Mehmet Gürlü (***), Lewis (***), Yasin Kurt (***)(90+4 Hakan)

GAÜ Çetinkaya: Ufuk (*), Hakan (*)(Dk.56 Emre (*)), Hasip (**), Sercan (**), Mustafa Baran (**), Ahmet Can (**), Ludgera (*), Mustafa Yaşınses (*), Kaan (**), Pavlos (**)(Dk.46 Esin (*)), Faye (*)(Dk.63 Armond (**))

Goller: Dk.3-Dk.9 Yasin, Dk.72 Mehmet Çil (Mağusa Türk Gücü) Dk.81 Kaan (GAÜ Çetinkaya)

Kırmız kart: Dk.59 Emre (GAÜ Çetinkaya) Dk.86 Okan (Mağusa Türk Gücü)

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda ligin “efsane” olarak adlandırılan takımı GAÜ Çetinkaya’yı konuk eden Mağusa Türk Gücü aldığı 3-1’lik galibiyetle büyük sürprize imza attı. Devre arasında birçok oyuncu ile yollarını ayıran, yönetim kurulundaki istifalarla sarsılan Türk Gücü’nün, haftaya lig ikincisi olarak giren GAÜ Çetinkaya karşısında aldığı galibiyet aynı zamanda 7 haftalık galibiyet özlemini de sonlandırmış oldu.

Önemli dakikalar:

3.dakikada Yasin’in soldan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu ve MTG 1-0 öne geçti.

9.dakikada yine Yasin’in aynı noktadan serbest vuruşunda top kalecini müdahalesine rağmen filelere gitti ve fark 2’ye çıktı.

dakikada Yasin ceza sahasında müsait durumda topu auta attı.

İlk devre 2-0 Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi.

49.dakikada Lewis kafa ile topu kalecisine vermek istedi, kısa düşen top Mustafa Yaşınses’in önünde kaldı. Mustafa’nın aşırtma şutunda top üstten auta gitti.

59.dakikada Çetinkaya’nın MTG’den transfer ettiği Emre topu MTG’li Yasin’in yüzüne atınca direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

65.dakikada MTG’den Sami’nin ceza sahasındaki şutunda top defanstan döndü. Bu kez İbrahim Kabore vurdu top kalecide kaldı.

72.dakikada Yasin’in pası ile buluşan Mehmet Çil kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda topu filelere göndererek skoru 3-0’a taşıdı. Bu gol sonrasında Mağusa Türk Gücü Başkanı Şükrü Şemmedi tribünde sevincini yaşarken ansızın düşerek baygınlık geçirdi. Doktor Okan Dağlı, KTFF sağlık ekibi ve orada bulunanların müdahalesi sonrasında kendine gelen Şemmedi maçı izlemeye devam etti.

81.dakikada Çetinkaya’dan Kaan ceza sahası üzerinden plase biri vuruşla skoru 3-1’e getiren golü attı.

83.dakikada Mustafa Yaşınses’ın yakın mesafeden şutundan kaleci Türkkan yatarak topu kornere çeldi.

86.dakikada MTG oyuncusu Okan yaptığı faul sonrasında ikinci sarı ardından da kırımızı kartla oyun dışına atıldı.

Karşılaşma 3-1 Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi.