MTG’den Atun ve Sertoğlu’na ziyaret

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde, Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim bir dizi ziyaretlerde bulundu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde, Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim bir dizi ziyaretlerde bulundu.

MTG yönetimi dün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Atun: Kurumsal yapıya ihtiyaç var

MTG yönetimi ilk olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun’u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sunat Atun, çocukluk ve gençliğinin geçtiği MTG’nin daha kurumsal ve daha güçlü bir yapıda olması gerektiğini vurguladı. Atun, profesyonel bir anlayışla kulüplerin yönetilmesi gerektiğini, bunun içinde önce kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu ve bu kurumsal yapıyla birlikte kulüplerin sabit gelirlerinin olmasının gerektiğini ifade etti. Sabit gelirlerin oluşması için tesisleşmenin önemine değinen Atun, gerek bakanlık olarak, gerekse kişi olarak MTG’ye ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Bozkurt: Hedef şampiyonluk

MTG Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı konuşmada, MTG’nin büyük bir camia olduğunu belirterek, öncelikle bu camianın yeniden toparlanması ve bu yıl Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren MTG’nin yeniden üst sıralara çıkması için çalışacaklarını söyledi. Yeni oluşan ekibiyle birlikte kulübü ve takımı yukarılara taşımak için çalışacaklarını ifade eden Bozkurt, gelecek sezon ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Görüşmede MTG Başkanı Koral Bozkurt, Sunat Atun’a, üzerinde isminin yazılı olduğu 9 numaralı MTG forması hediye etti. Atun da, göreve yeni seçilen başkan Koral Bozkurt’ta yeni görevinde başarılar diledi ve bakanlığın anı hediyesini takdim etti.

Sertoğlu ile biraya geldiler

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nde Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim daha sonraki ziyaretini ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gerçekleştirerek KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Sertoğlu ve Federasyon yöneticileri ile görüşen MTG yönetiminde başkan Koral Bozkurt Sertoğlu’na günün anısına kulübün atkı ve bayrağını hediye etti.

KTFF Başkanı Sertoğlu, yeni yönetime kulübü kurumsallaştırma çabalarında başarılar diledi.