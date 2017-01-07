MTG’de yaprak dökümü

Futbolda ara transfer dönemi tüm hareketliliği ile devam ederken MTG futbolcuları kapişari oluyor

NURRETTİN İSKELE’YE, KAYMAKLI YASİN’İ BEKLİYOR:

MTG’de yol ayırımındaki futbolculardan olan Nurrettin ile İskele Gençler Birliği anlaşmaya vardı. Öte yandan Kaymaklı’ya transfer olan Uğur Gök’ün ardından Yasin Kurt’u da transfer etmek isteyen Kaymaklı, futbolcunun bonservis bedeli için MTG’nin cevabını bekliyor.

ÇİZYO VE CAN MORMENEKŞE’YE..

Mağusa Türk Gücü’nün içine düştüğü kötü durum sonucunda futbolcular birer birer kulüpten ayrılıyor. MTG’de Mustafa Tekpınar (Çizyo) ve Can Özsoy Mormenekşe ile anlaşmaya vardı. Erol Aksunlar ile Sami Ergazi de MTG ile ipleri kopardı

Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde bu sezon sportif açıdan yaşanan çöküş camiayı derinden üzdü. Kulüp yöneticilerinin istifa etmesi, takıma teknik direktör bulunamaması derken futbolcular da birer birer kulüple yollarını ayırıyor.

Başkan Şükrü Şemmedi yalnız kalırken takımın futbolcularının da kulüpten ayrılması ikinci devre öncesi endişe ile karşılanmakta. Kulübün önde gelenleri durumu kontrol altına alıp destek olma için girişim yaparken, futbolcularla yollar birer birer ayrılıyor ve transfer de yapılmıyor.

İLK GİDEN UĞUR OLDU

MTG’de takımdan ayrılan ilk futbolcu genç yıldız Uğur Gök oldu. Uğur için Perşembe gecesi MTG Başkanı Şükrü Şemmedi ile K.Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu bir araya geldi. Bir yemekte buluşan iki başkan Uğur transferi için el sıkıştı ve Kaymaklı Uğur’u bonservisiyle kadrosuna dahil etti.

MTG Başkanı Şükrü Şemmedi dün Hasan Tosunoğlu ile yeniden bir araya gelerek bonservis ve sözleşme işlemlerini noktaladı. İki başkanın Yasin Kurt transferini de görüştüğü ve Yasin Kurt’u da transfer etmek isteyen Kaymaklı’nın futbolcunun bonservis bedeli konusunda MTG’nin cevabını beklediği öğrenildi.

NURRETTİN İSKELE’YE GİTTİ

MTG ile yollarını ayıran diğer futbolcu Nurrettin olacak. Tecrübeli orta saha oyuncusu için İskele Gençler Birliği ciddi olarak ilgileniyordu ve futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı.

İki kulüp idarecileri futbolcunun transferi için bir araya gelerek transferi konuştu ve Nurrettin’in İskele Gençler Birliği’ne resmi transferi federasyonda atılacak imzaya kaldı.

ÇİZYO VE CAN MORMENEKŞE’YE..

MTG’den ayrılması gündemde olan bir başka futbolcular Mustafa Tekpınar (Çizyo) ve Can Özsoy. İki futbolcu için de Mormenekşe resmi teklif yapmış durumda.

Futbolcuların Mormenekşe ile görüşüp anlaştığı ve iki kulüp idarecilerinin transferi tamamlamak için bir araya gelmesi gerekiyor.

Türk Gücü’nde forma giyen futbolculardan Erol Aksunlar ile Sami Ergazi de kulüp ile ipleri koparan ve başka takım arayan diğer isimlerden.