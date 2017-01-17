MTG toparlanıyor

Süper Lig’de ilk devreyi düşme hattında tamamlayan son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde toparlanma operasyonu başladı

KILIÇ ALİ KAHRAMAN GÖREVE BAŞLADI: Ara transferin başlamasıyla birlikte takımdan ayrılan futbolcularla büyük şok yaşayan Mağusa ekibinde ilk olarak teknik direktör krizi çözüldü. Sarı Yeşilliler, daha önceden de anlaşma zemini aradığı Kılıç Ali Kahraman’ı sonunda ikna etti ve anlaşma sağlandı. Kahraman, takımla birlikte ilk idmanına dün çıktı

YASİN VE SAMİ TAMAM, MİKE VE KABORE DÖNÜYOR: MTG’de futbolcularla ilgili gelişmelerde devam ediyor. Türkiye’ye dönmeyi planlayan Yasin Kurt ile Çetinkaya’ya transferi gerçekleşmeyen Sami Ergazi de ikna edildi ve takımda kaldı. Ülkelerine giden yabancı oyuncularda ikna edilirken Mike dün gece geç saatlerde ülkemize geldi. Kabore’nin ise yarın adaya gelmesi bekleniyor

Süper Lig’de ilk devreyi düşme hattında tamamlayan son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde toparlanma operasyonu başladı.

Ara transferin başlamasıyla birlikte takımdan ayrılan futbolcularla büyük şok yaşayan Mağusa ekibinde ilk olarak teknik direktör krizi çözüldü.

Sarı Yeşilliler, daha önceden de anlaşma zemini aradığı Kılıç Ali Kahraman’ı sonunda ikna etti ve anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın ardından Kılıç Ali Kahraman, takımla birlikte ilk idmanına dün Gazimağusa Canbulat Stadı’nda çıktı.

Yasin ve Sami tamam

Mağusa Türk Gücü’nde takımdan ayrılma noktasına gelen ve Türkiye’ye dönmeyi planlayan Yasin Kurt ile GAÜ Çetinkaya ile anlaşmaya varan ancak bonservis ücreti konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı transferi gerçekleşmeyen Sami Ergazi de ikna edildi. Yönetim iki futbolcu ile dün yaptığı görüşmede oyuncuların takımda sağladı.

Mike ve Kabore dönüyor

Sarı Yeşillilerde ilk devrenin sonuna doğru sessiz sedasız adadan ayrılan yabancı futbolcu Lewis Mike ile yine ülkesine dönen İbrahim Kabore de takıma dönüyor.

Mike dün gece geç saatlerde ülkemize gelirken Kabore’nin ise yarın adaya gelmesi bekleniyor.