MTG seriye devam etti

Cihangir, Mağusa Türk Gücü karşısına çıkarken, çarşamba gün oynayacağı kupa maçının endişelerini üzerinden atamadığını gösteren bir oyun sergiledi. MTG ikinci devrenin ilk iki maçını kazanan bir ekip olarak bu maçı da kazanıp puan cetvelinde daha da yukarı çıkmak amacındaydı. Cihangir ise ligimizin en beğendiğim takımlarından biri. İki hafta önce Dumlupınar önünde deplasmanda olmalarına karşın ortaya koydukları oyunu çok beğenmiştim. Bu Cihangir’in MTG’yi de zorlayacağı görünen köy kılavuz istemez misali ortadaydı.

Maça MTG daha tempolu başladı. Ancak Cihangir de MTG sahasına girdiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini her pozisyonda hissettirdi. Maçın genelinde Cihangir oyuncuları istediği yüksek tempoyu yakalayamadı. Kaleci Mehmet’in ikinci yarının hemen başında bana göre yaptığı hatayı genç Uvanç golle cezalandırdı. Maçta MTG’nin bulduğu iki net gol pozisyonunu Mikail birini çizgiden birini de vücudunu siper ederek engelledi. Maç içinde Cihangir’in bulduğu net gol pozisyonlarında MTG defansı ve kaleci Türkkan’ın kurtarışları beraberlik golüne engel oldu.

Dünkü maçta ilk devrede MTG forması giyen Nurettin ve Erol eski takımlarına karşı ilk kez forma giydiler. Ancak Dumlupınar maçında seyrettiğim etkili oyunlarını ortaya koyamadılar. Nurettin’in maçın başında sahaya çıkarken elinin tarak kemiğinin kırık olması nedeniyle, özel bir sargı ile tutturulmuş olan atel parçasının hakem tarafından çıkartılması, oyunda kaldığı süre içinde ürkek oynamasına neden oldu.

MTG dünkü maçta rakibine bir baskı kuramasa da, sahada çok koştu. Bu da galip gelmelerine büyük katkı yaptı. Ligin ikinci devresinde kadrosunda önemli oyuncular kaybeden MTG ikinci devrenin üçüncü maçını da kazanarak çok önemli puan daha aldı. Cihangir dünkü maçta aslında kötü bir oyun oynamadı. Maç boyunca vitesi yükseltip tempoyu artıramadı. Bunun tek sebebinin de akıllarından çarşamba günü oynayacakları kupa maçını çıkaramamış olmalarıydı.