MS hastaları için Barış “Tık”

“Uyanış” isimli kitabının tüm gelirini Lösemili çocuklar yararına bağışlayan Avukat, Yazar ve Şair Gözde Özerk Genç, bu kez MS hastaları için yazdı. Gözde Özerk Genç’in Barış “Tık” adlı ikinci eserinin tüm geliri Kıbrıs Türk MS Derneği’ne bağışlanacak

“BARIŞ GÜÇTÜR”: Victor Hugo’nun “Barış her şeyi hazmeden mutluluktur” sözünden ilham alan Gözde Özerk Genç, “Barış aynı zamanda sağlımızı tutsak eden hastalık fırtınalarında yıkılmamamızı sağlayan güçtür” dedi ve Barış “Tık” adlı eserini yarattı. Genç, kitabın gelirlerini MS hastaları yararına bağışlanacağını kaydetti

MS HASTALARI ÇÖZÜM BEKLİYOR: KKTC’de 70’i Kıbrıs Türk MS Derneği üyesi toplamda 300 MS hastası var. İlaç temini konusunda bürokratik sorunlarla uğraşan MS hastaları iş bulamama, kamusal alanların kullanımı gibi birçok konuda gibi sıkıntılar yaşıyor. MS hastaları sorunlarına çözüm ararken duyarlılığın artmasını da temenni ediyor

SORUNLAR DEVAM EDİYOR: MS hastalarının sorunları yıllardır devam ediyor. MS hastaları ilaçlara güçlükle ulaşıyor. Hastanelerde MS hastalarına özel park yeri olmaması ciddi sıkıntı yaratıyor. MS hastası çok sayıda kişi de hastalığı sebebi ile işsiz. Özel sektör MS hastalarını istihdam etmiyor, devlette MS hastaları için kontenjan bulunmuyor

Duygu ALAN

Örnek bir davranışta bulunarak “Uyanış” isimli kitabının tüm gelirini Lösemili çocuklar yararına bağışlayan Kıbrıslı Türk Avukat, Yazar ve Şair Gözde Özerk Genç, büyük bir duyarlılık daha gösterdi. Genç, kalemini bu kez MS hastaları için eline aldı ve Barış “Tık” isimli eserini yarattı.

Avukat, Yazar ve Şair Gözde Özerk Genç’in Barış “Tık” isimli kitabı, Lefkoşa’da Khora Kitabevi’nde ve Deniz Plaza şubelerinde okuyucusu ile buluşmayı bekliyor.

Barış “Tık” isimli kitaba Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli’den ve kitabın yazarı Gözde Özerk Genç’ten de ulaşmak mümkün.

300 MS hastası var

KKTC’de 70’i Kıbrıs Türk MS Derneği üyesi toplamda 300 MS (Multiple Skleroz)hastası var. MS hastalarının büyük kısmı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde takip ediliyor. Merkezi sinir sistemi hastalığı olarak bilinen MS’in nedeni ise bilinmiyor. MS daha çok 20-40 yaş grubu kişilerde görülüyor.

MS (Multiple Skleroz)’in merkezi sinir sisteminde yarattığı tahribat nedeniyle zaten güç bir hayatı olan MS hastaları, park sorunu, ilaçlara ulaşmakta enerji kaybı, işsizlik gibi birçok sorunla boğuşuyor.

Hep sorun

MS hastaları ya da yakınları ilaç alabilmek için her iki ayda bir Karpaz’dan Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiyor, doktor kuyruğuna giriyor. Bürokrasi ile uğraşıyor. Bütün gün devam eden eziyetin ardından sadece iki aylık ilaç alabiliyor. İki aylık ilaç yoksa 15 gün sonra yine hastaneye gidiyor.

MS hastalarının yaşadığı işsizlik sorunu ise ürkütücü boyutta. Devlet kadrolarında MS hastaları için kontenjan yok. Özel sektör ise “verimsiz” olacakları gerekçesi ile MS hastalarını istihdam etmiyor.

MS hastası onlarca kişi de toplumdan dışlanacağı endişesi ile hastalığını gizliyor.

MS hastaları park sorunu da yaşıyor. Bazı kurumlarda MS hastaları için yeterli sayıda park yeri bulunmazken, bazı duyarsız vatandaşlar da sağlıklı olmalarına rağmen, sırf birkaç adım yürümemek için engelli park yerlerine araçlarını park ederek hak gasp ediyor.

Kıbrıs Türk MS Derneği’nin de hala daha bir binası yok, MS hastaları örgütlü adımlar atamıyor. Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli tüm işleri evden yönetiyor.

Genç: Duyarlılığın artmasını istiyorum

Avukat, Yazar ve Şair Gözde Özerk Genç, önceki gün Havadis’in konuğu oldu. Barış “Tık” isimli kitabını Havadis okurları ve Radyo Havadis dinleyicilerine tanıtan Genç, duygularını da paylaştı.

Gözde Özerk Genç, şunları söyledi: “İnanılmaz bir tatmin oldu benim için. Daha azla yardımcı olmak isterim. Duyarlılığın artmasını istiyorum. Daha duyarlı, daha insanı değerlerle yaşamamız gerekiyor. Benim bir MS hastası olmam gerekmiyor. Bu duyarlılığı hepimizin göstermesi gerekiyor. Bu anlamda tek amacım insanlara yardımcı olmak. MS derneğinin bu anlamda yardıma ihtiyacı olduğunu duyunca, kitabımı da bu alana ithaf ettim. Umarım dernek, kısa sürede bir binaya kavuşabilir.”

Hançerli: Duyarlılık arttıkça faaliyetlerimiz de anlam kazanıyor

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, KKTC’de 70’i Kıbrıs Türk MS Derneği üyesi toplamda 300 MS hastası olduğunu ve MS hastalarının işsizlik, ilaçlara ulaşma, park yeri sıkıntısı gibi birçok sorunu olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk MS Derneği’nin de halen daha bir binasının olmadığına vurgu yapan Hançerli, MS hastalarının bu hususta da ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Sibel Hançerli, Barış “Tık” isimli kitabın yazarı Gözde Özerk Genç’e göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür ederek, toplumda MS hastalığına karşı duyarlılığın artmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Hançerli şunları kaydetti: Hastalarınızın bize ulaşacağı bir adres yok. Ben tüm işleri evden yönetiyorum. Bir yerimiz olsa, daha örgütlü adımlar atabiliriz. Duyarlı insanlarınızı gördükçe, faaliyetlerimiz daha bir anlam kazanıyor. MS hastalarının gerçekten ciddi problemleri var. Düşünün hastalar ya da hasta yakınları ilaç alabilmek için Karpaz’dan Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geliyor. Her iki ayda bir doktor kuyruğuna giriyor. Bürokrasi ile uğraşıyor. İki aylık ilaç alabiliyor. İki aylık ilaç yoksa 15 gün sonra yine geliyor. Bazı kurumlarda ciddi park yeri sıkıntısı yaşıyor. MS hastalarının tümü tekerlekli sandalye de değil. Birçoğumuz yürüyebiliyoruz ancak hepimiz hastayız. Çabuk yoruluyor, ataklar yaşıyoruz. Birçoğumuzun da hastane, ilaç işlerini yürütecek yakını yok. Dolayısıyla MS hastalarına biraz daha duyarlı olunmasını, hastanelerimizde MS hastaları için polikliniklere en yakın yerlere park yeri ayrılmasını istiyoruz. Bir diğer sorun ise işsizlik. Özel sektör MS hastası personel istemiyor, devlette ise MS hastaları için kontenjan yok.”