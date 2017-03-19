Moussa Sow Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Endonezya ekibi Pusamania Borneo’nun başkanı Nabil Hussein’in, İstanbul’da Fenerbahçeli Sow ile bir araya gelmesi transfer söylentileri çıkardı.

Fenerbahçeli Moussa Sow için Endonezya’dan transfer iddiası geldi. Ülkenin birinci liginde mücadele eden Pusamania Borneo Kulübü’nün Senegalli yıldızın peşinde olduğu iddia edildi. Kulüp başkanı Nabil Hussein Said Amin’in, Senegalli forvetle görüşmelere başladığı belirtildi.

Türkiye’de olan başkanı, sarı-lacivertli oyuncuyla çekilmiş fotoğrafını, kulübün sosyal medya hesabından paylaştı. Sultan Ahmet’te ikilinin çekildiği fotoğraf, transfer söylentilerini artırdı. Ancak kulüp yönetiminin transfer iddialarını resmen doğrulamadığına dikkat çekildi. Moussa Sow’un transfer edilmesi durumunda ülkedeki en önemli yıldız haline geleceğine vurgu yapıldı.