Motorlu Araçlar Yol Trafik Değişiklik Yasa Tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Tasarıya ilişkin ilk sözü alan CTP milletvekili Birikim Özgür, esas problemin afların sık sık gündeme gelmesi olduğunu belirterek, bunun devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını kaydetti.

Birikim Özgür, hükümete bundan sonraki aşamada seyrüseferlerle ilgili ne gibi bir adım atacaklarını sordu.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de, herkesin bu affı bekler duruma geldiğini belirterek, devletine bağlı olup vergisini ödeyenlerin cezalandırıldığını kaydetti.

Angolemli, yasalara uymayanları affederken, uyanların da mükafatlandırılması gerektiğini söyledi.

Komite başkanı UBP milletvekili Ersin Tatar da, aflara kendisinin de karşı olduğunu ancak 177 bin kayıtlı araçtan 28 bininin kayıt dışılığının önüne geçilmesini istediklerini ifade etti ve kayıt dışı araçların polisin de desteği ile bir an önce kayıt altına alınmasının önemine işaret etti.

Tatar, seyrüseferin benzine yansıtılacağı yönündeki yöntemin ise yanlış olduğunu vurguladı.

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, seyrüseferin polisiye tedbirlerle mi yoksa benzinin üzerine ekleme argümanıyla mı halledileceğini sordu.

Teknoloji çağında bu tür tartışmalaın yanlışlığına işaret eden Soyer, konuşmasında yol güvenliğini üzerinde de durdu.

Gönyeli belediyesinin alt geçit projesinin neden engellenmeye çalışıldığını anlayamadığını da belirten Ferdi Sabit Soyer, “oraya bir çember daha mı yapacaksınız?” diye sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yasadaki değişikliğin ülkeye hayırlı olmasını dilediği konuşmasında, yasayla kayıttan düşmüş bütün araçların yeniden kayıt altına alınmasını hedeflediklerini, kayıttan düşmeyip de bir süredir harç ödemeyenleri de kayıt altına almayı hedefledikerini söyledi.

Gönyeli Belediyesinin yapmaya çalıştığı alt geçidin doğru bir proje olduğunu ve desteklediklerini ancak belediyenin Ocak 2016’daki müracaatında yapım aşamasında yeniden değerlendirilmesi için başvuruda bulunmadığını belirten Dürüst, şu anda da böyle bir müracaatın olmadığını söyledi.

Dürüst, Ankarada bugün açılan ihaleler ile 300 milyon TL civarında bir yatırımın hayat bulacağını, Girne-Değirmenlik yolunun da buna dahil olduğunu kaydetti.

Dürüst, Lapta-Alsancak yolunun yapımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çift şeritli yollardaki tüm korkulukları tamamlamak için çalıştıklarını kaydeden Kemal Dürüst, Gönyeli çemberindeki kaçış yolları çalışmalarının ve Akıncılar yolunun devam ettiğini söyledi.

Bakan Dürüst, seyrüseferle ilgili yeni düzenlemenin yarın bakanlar kuruluna sunulacağını da belirtti.

Konuşmaların ardından Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliği ile onaylandı.