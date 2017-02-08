Motorların geçmişi araştırılacak

Sazlıköy’deki evinde polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda 4 adet kanunsuz araba motoru bulunan Tankut Yiğithan tutuklandı

Nadire BAHADİ

Sazlıköy’de ikamet eden Tankut Yiğithan’ın evinde ve garajında polis tarafından yapılan aramada 4 adet kanunsuz araba motoru bulundu.

Yiğithan “Kanunsuz mal tasarrufu” suçlaması ile dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken, polis Yiğithan’a ait garaj da bulunan araç motorlarının kayıtlı mı çalıntı mı olduğunu araştıracak.

5 yıldır ne olduğunu bilmediği motorlar tasarrufunda

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Aydın Akçam mahkemede verdiği ifadesinde 6 Şubat tarihinde Tankut Yiğithan’a ait Sazlıköy’de bulunan ev ve garajda arama yapılarak, garajda Toyota Celica, Fiat, Honda ve Subaru marka araçlara ait motorların bulunup emare alındığını açıkladı. Yiğithan’ın sorgusu sırasında söz konusu motorları 2012 yılında Lefkoşa’da bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu söyleyen polis memuru, zanlının söz konusu makinelerin kayıtlı mı yoksa çalıntı mı oldukları ile ilgili bilgisi olmadığını söylediğini kaydetti.

Polis memuru Akçam emare alınan araç motorlarının Motorlu Araçlar Dairesi ve Gümrük Dairesi’nde araştırılacağını belirterek Güney’den de gerekli araştırmaların yapılabilmesi için mahkemeden gün talep etti.