16 Ocak 2017

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Motocross ve ATV şov

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Motocross ve ATV şov
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KITMOK tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti

6 KLASMANDA 36 MOTORCU:

Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı. Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta 36 motorcu mücadele etti

 

BİRİNCİLER BELLİ OLDU:

Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu.  ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı

 

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti.

Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta toplam 36 motorcu mücadele etti.

Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı.

Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu.

ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yarışta kategorilere göre dereceye girenler şöyle:

 

MX 1-A

Motorcu                               Toplam Derece

1.Yücel Topcu                      14.45 dk

2.Yunuz Özyay                     15.15 dk

3.Kerim Beşok                     15.34 dk

 

MX 1-B

Motorcu                               Toplam Derece

  1. Orhan Şago 15.54 dk

2.Ali Savaşan                        15.56 dk

3.Doğay Erlant                     16.03 dk

MX 2

Motorcu                               Toplam Derece

1.Birkan Karaderi                                15.52 dk

2.Derviş Borucu                  16.33 dk

3.Murat Erbaşaran              18.45 dk

 

ATV 1 450 cc

Motorcu                               Toplam Derece

1.Buğra Tabak                      16.07 dk

2.Hasan Reyhan                   16.36 dk

3.Cenk Toksoy                     18.00 dk

 

ATV 2 451-800 cc

Motorcu                               Toplam Derece

1.İlkan Bozanıl                      18.09 dk

2.Ali Aktuna                         19.69 dk

 

ATV 3 1000cc

Motorcu                               Toplam Derece

1.Buğur Kambilili                 17.59 dk

2.Ahmet Esendağlı              19.34 dk

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