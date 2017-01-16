Motocross ve ATV şov

KITMOK tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti

6 KLASMANDA 36 MOTORCU:

Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı. Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta 36 motorcu mücadele etti

BİRİNCİLER BELLİ OLDU:

Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu. ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti.

Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta toplam 36 motorcu mücadele etti.

Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı.

Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu.

ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yarışta kategorilere göre dereceye girenler şöyle:

MX 1-A

Motorcu Toplam Derece

1.Yücel Topcu 14.45 dk

2.Yunuz Özyay 15.15 dk

3.Kerim Beşok 15.34 dk

MX 1-B

Motorcu Toplam Derece

Orhan Şago 15.54 dk

2.Ali Savaşan 15.56 dk

3.Doğay Erlant 16.03 dk

MX 2

Motorcu Toplam Derece

1.Birkan Karaderi 15.52 dk

2.Derviş Borucu 16.33 dk

3.Murat Erbaşaran 18.45 dk

ATV 1 450 cc

Motorcu Toplam Derece

1.Buğra Tabak 16.07 dk

2.Hasan Reyhan 16.36 dk

3.Cenk Toksoy 18.00 dk

ATV 2 451-800 cc

Motorcu Toplam Derece

1.İlkan Bozanıl 18.09 dk

2.Ali Aktuna 19.69 dk

ATV 3 1000cc

Motorcu Toplam Derece

1.Buğur Kambilili 17.59 dk

2.Ahmet Esendağlı 19.34 dk