Motocross ve ATV şov

KITMOK tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti
6 KLASMANDA 36 MOTORCU:
Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı. Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta 36 motorcu mücadele etti
BİRİNCİLER BELLİ OLDU:
Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu. ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından organize edilen 2017 Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışı dün gerçekleşti.
Hamitköy, Taşkent ve Güngör bölgelerinde hazırlanan 4 etaptan oluşan yarışta toplam 36 motorcu mücadele etti.
Motocross ve ATV olmak üzere 2 ana kategoride yapılan yarışta, motorcular MX1-A, MX1-B, MX2, ATV-1, ATV-2 ve ATV-3 olmak üzere toplam 6 ayrı klasmanda yarıştı.
Motorseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta motocross kategorisinde MX 1-A’da Yücel Topcu, MX 1-B’de Orhan Şago ve MX 2’de Birkan Karaderi birinciliği elde eden isimler oldu.
ATV kategorisinde ise ATV 1 450 cc’de Buğra Tabak, ATV 2 451-800 cc’de İlkan Bozanıl ve ATV 3 1000 cc’de Buğur Kambilili birinciliğe ulaştı.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yetkilileri tarafından takdim edildi.
Yarışta kategorilere göre dereceye girenler şöyle:
MX 1-A
Motorcu Toplam Derece
1.Yücel Topcu 14.45 dk
2.Yunuz Özyay 15.15 dk
3.Kerim Beşok 15.34 dk
MX 1-B
Motorcu Toplam Derece
- Orhan Şago 15.54 dk
2.Ali Savaşan 15.56 dk
3.Doğay Erlant 16.03 dk
MX 2
Motorcu Toplam Derece
1.Birkan Karaderi 15.52 dk
2.Derviş Borucu 16.33 dk
3.Murat Erbaşaran 18.45 dk
ATV 1 450 cc
Motorcu Toplam Derece
1.Buğra Tabak 16.07 dk
2.Hasan Reyhan 16.36 dk
3.Cenk Toksoy 18.00 dk
ATV 2 451-800 cc
Motorcu Toplam Derece
1.İlkan Bozanıl 18.09 dk
2.Ali Aktuna 19.69 dk
ATV 3 1000cc
Motorcu Toplam Derece
1.Buğur Kambilili 17.59 dk
2.Ahmet Esendağlı 19.34 dk